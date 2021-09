Este miércoles por la mañana, el intendente de Esquel, Sergio Ongarato anunció a través de su cuenta de Twitter que decidió alejar de su cargo a Matías Taccetta, secretario de Hacienda del municipio, quien además es precandidato a senador suplente en la misma lista de Juntos por el Cambio.

Tras conocerse la decisión del mandatario municipal, Taccetta dijo que se trata de "un alejamiento lamentable, después de muchos años en el gabinete" y confirmó que se enteró por Twitter de su alejamiento del cargo: "No estaba al tanto de la decisión de Sergio".

Ongarato explicó que echó al funcionario porque ayer martes brindó anuncios sobre obras violando la veda electoral, pero Taccetta aclaró que informó a la prensa sobre una ordenanza de bonificación de impuestos y obras de pavimentación pero referido a anuncios ya realizados anteriormente.

"Nunca hablé mal de él, ni nunca entendí esto como una interna feroz, lo acompañé siempre y en caso de pasar él lo iba a seguir acompañando. No anuncié nada, solo me preguntaron por anuncios que hicieron funcionarios del gabinete", dijo a FM Sol.

Y señaló que le sorprendió que el intendente lo anuncie por las redes sociales y que esperará que Ongarato vuelva a la ciudad para hablarlo cara a cara. "Tengo aprecio por su persona, agradecimiento y siempre cumplí con mi palabra", destacó.

Por último, el exfuncionario dijo que el mandatario estaba de acuerdo con su precandidatura y "decía que era un orgullo que el gabinete de Esquel tenga a dos personas para las candidaturas. No me la tomo tan apecho y no me voy a pelear con una persona por una cuestión partidaria. Nunca mezclé la política con las cuestiones personales".