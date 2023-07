Arcioni encabezó el acto central por el 207° Aniversario de la Declaración de la Independencia en Camarones y anunció la licitación de un nuevo hospital

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, encabezó este domingo el acto central por un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia en la localidad de Camarones junto a la intendenta, Claudia Loyola. En este marco, el mandatario provincial recorrió obras en ejecución; mantuvo reuniones con instituciones locales; y anunció una próxima licitación para un nuevo hospital.

“Autonomía, soberanía, respeto a la patria y sacrificio”

Al dirigirse a los presentes el gobernador Arcioni mencionó: “hoy es una fecha muy importante, la proclamación de la independencia y el nacimiento de la de la patria. En su momento las Provincias Unidas del Río de la Plata, sabían el valor del significado independencia, soberanía, sacrificio. Y esto es a lo que aspira cualquier gobernante o cualquiera que tenga un cargo ejecutivo: autonomía, soberanía, respeto a la patria y sacrificio”.

En este marco, Arcioni también se refirió a la obra en ejecución del interconectado entre Camarones y Garayalde y mencionó que "el tendido eléctrico de casi setenta kilómetros era una obra esperada por todos ustedes, que se nos venía reclamando y no se entendía cómo no era prioritaria; por eso tomamos la decisión de ejecutarla en momentos difíciles de la provincia”.

“Es una obra que lleva alrededor de tres mil cuatrocientos millones de pesos con recursos propios de la Provincia. Entendiendo los conceptos de la soberanía, de los respetos, de las pertenencias, del sacrificio y con muchos problemas seguramente, pero todos y cada uno de ellos los hemos sorteado y podemos mirar absolutamente a todos a los ojos. Podemos caminar con la frente en alto”, sostuvo.

La energía para el futuro

Arcioni explicó en que beneficiará la obra a la localidad y detalló que “más allá de la tranquilidad de los vecinos de que se encienda la luz y que no haya cortes, lo que significa esta obra de calidad es desarrollo y autonomía, hay esperanzas y futuro. Significa poder desarrollar a la localidad como corresponde porque esto va a traer inversiones a la actividad portuaria, van a venir los desarrolladores, y todo gracias a la energía. Es algo que siempre lo hemos tenido como pilar, porque en la Provincia hay varias localidades centrales que hoy no tienen energía. En veinte localidades para ser exactos tenemos grupos electrógenos”.

Obras de calidad

“No nos olvidemos del acueducto en los primeros tiempos de la gestión; las obras portuarias; y las inversiones importantes de deporte. También el acompañamiento en viviendas próximamente a entregar y los adoquines para poder urbanizar toda la localidad de Camarones. Acompañando también en todas y cada una de las obras a la señora intendenta”, sostuvo el Gobernador y subrayó: “lo que uno quiere para todas y cada una de las localidades es independencia, autonomía y puesta en valor. Desde el día que abrimos la licitación del interconectado que fue en febrero que estábamos esperando este momento y hoy la obra es una realidad que, para fin de año, principios del año que viene se va a inaugurar; y yo no voy a estar; son esas obras trascendentales que, en parte, por la mezquindad de muchos, como no la pueden inaugurar, no las hacen”.

Encuentro con alumnos de la localidad

En su discurso, Arcioni afirmó que mantuvo un encuentro con la directora de la escuela técnica de Camarones, el equipo directivo y alumnos, en donde se comprometió a colaborar económicamente para financiar el viaje de egresados y sostuvo que “quiero felicitar y agradecer a la directora por el compromiso que tiene con la educación, permitiendo así plenos días de clases, así que muchísimas gracias”.

Nuevo Hospital para Camarones

Seguidamente, el Gobernador explicó que recorrieron las instalaciones del nosocomio local y fue recibido por la directora y personal médico donde les comunicó que “vamos a realizar la licitación para que Camarones pueda tener un nuevo Hospital”.

“¿Por qué necesitamos ese hospital? Porque Camarones ya está en vía de desarrollo, es todo lo que esperamos. Mucho trabajo, inversiones, y muchos vecinos que se quieren venir a radicar con actividades de pesca y de turismo. Entonces, tomamos el compromiso de que antes de fin de año, vamos a tener la licitación”, resaltó.

Arcioni señaló que “hoy que estamos en una época electoral, escuchamos a todos los candidatos hablando de diversificación productiva, criticando muchas veces las gestiones, hablando desde un lugar de comodidad, y yo no hago diferencias por colores políticos. ¿Cuántas veces vinieron a Camarones? Piensan que pasan diez minutos y que conocen lo que necesita la localidad, entonces no se dejen faltar al respeto. Ustedes tienen que exigir lo que se merecen, como exigió la señora intendenta y que logró, y logramos, trabajar en forma conjunta todas y cada una de las cosas que hemos enumerado. Por eso, y lo voy a seguir diciendo, la mejor intendenta que ha tenido Camarones se llama Claudia Loyola”.

“Camarones está en el corazón del Gobernador”

Por su parte, la intendenta Loyola, señaló que “en principio, quiero desearle un feliz día a Camarones también porque fue nuevamente elegido para poder compartir esta hermosa fecha, ni más ni menos con la presencia del señor Gobernador de la Provincia. Siempre lo recalco, Camarones está en el corazón del Gobernador, y vamos a aprovecharlo al cien por ciento cuando viene y nos visita en nuestra localidad”.

“Camarones ya no está de espalda al mar. Nuestro pueblo costero anhela su oportunidad de progreso y desarrollo. Y estamos comprometidos a hacerlo realidad. La implementación de la nueva red eléctrica, es un paso fundamental en este camino hacia la independencia y la prosperidad en este 9 de julio, una fecha histórica para nuestra Nación y que nos encontramos aquí para reflexionar el valor y la importancia de este día, nos invita a recordar el coraje y la determinación de aquellos hombres y mujeres que hace más de dos siglos proclamaron la independencia de nuestra querida Argentina, pero hoy no solo conmemoramos el pasado, también es en donde tenemos pensar en nuestro presente y el futuro que anhelamos construir en nuestra comunidad”, sostuvo.

Agradecimientos

Loyola destacó que “el acceso a la energía es crucial para el desarrollo económico y social de nuestra comunidad. Durante mucho tiempo Camarones ha enfrentado desafíos en este aspecto. Limitado en su capacidad de crecimiento y aprovechando los recursos naturales, acá por supuesto que en algún momento faltaron decisiones políticas, pero no quiero dejar de recalcar que la mejor decisión política, y no hay que olvidarse, la hizo nuestro señor Gobernador con Camarones. Traer la energía con la mejor decisión suya Mariano para localidad y para el futuro de toda esta comunidad”.

“Hemos discutido y luchado para transmitir esta necesidad a quienes tienen el poder para hacer lo posible, y con todo el apoyo del Gobierno Provincial. Esta obra que hoy nos urge a nuestros trabajadores, próximamente será una puerta abierta para cualquier inversionista que tenga el sueño también de estar Camarones. Estamos sentando la base para un desarrollo sostenible y próspero. Pero no nos detenemos ahí, también seguimos avanzando en otros aspectos claves para nuestra comunidad. Por ejemplo, como recorrimos recién las obras. Un Registro Civil para nuestra comunidad, todo el embellecimiento y mejoramiento de la costa para todo lo que es el turismo y hace poco lo vivimos con la Fiesta Nacional del Salmón”, resaltó la intendenta.

Loyola señaló que “también hemos recorrido viviendas tuteladas. No nos olvidemos que tenemos un alto porcentaje de adultos mayores que necesitan una vivienda y además este gran paseo peatonal, que va a tener funcionalmente este gimnasio y va a seguir mejorándose en su infraestructura, una guardería municipal, que esto no hay que olvidarse que tenemos un alto porcentaje de mamás solteras y mamás en familia que quieren ir a trabajar, que tengan todas las oportunidades para estudiar y que no han podido lograrlo por no contar con un lugar de contención de niños”.

“Gracias señor Gobernador también porque esta obra está encaminada y pronto seguramente le pondremos fecha de inauguración. También le contaba al gobernador que es un lugar de encuentro para niños y jóvenes deportistas, lo cual nos ha llevado a hacer una inversión y, no sé si me lo permite anunciarlo señor gobernador, poder traer el césped sintético para la cancha de fútbol, tanto la grande como la pequeña, para que sigan teniendo accesos deportivos los jóvenes, así que también muchísimas gracias por esta gestión”, anunció la jefa comunal.

“La energía la tenemos, pero hay que ir acompañados por la parte productiva. Yo sé que se va a cumplir, sé que vamos a seguir trabajando juntos. Esta comunidad le agradece Gobernador, porque hemos hecho muchos avances en una fecha tan importante como la del 9 de julio, y seguramente, la vamos a recordar siempre. Muchísimas gracias señor gobernador”, finalizó Loyola.

Reuniones y recorrida

Las actividades oficiales comenzaron a las 10.30 con el arribo del gobernador Arcioni al edificio municipal donde fue recibido por la intendenta local. Seguidamente, mantuvo un encuentro con el director y alumnos de la Escuela Técnica, donde el mandatario se comprometió con un aporte para que puedan realizar el viaje de egresados.

Luego, el gobernador también se reunió con trabajadores y directivos del hospital municipal, donde el mandatario les adelantó la licitación del nuevo nosocomio, entre otros temas. Por último, mantuvo un encuentro con empresarios de la pesca.

Seguidamente, las autoridades comenzaron con una recorrida de obras en ejecución, donde en primer lugar, visitaron la construcción avanzada del Registro Civil; consecutivamente estuvieron en las Estaciones Transformadoras; después por el paseo costero donde se observa un avance importante de adoquinado; y finalizó en la obra de las casas tuteladas.

El acto central se llevó adelante en el gimnasio municipal con la presencia de banderas de ceremonias de escuelas, instituciones de la vida civil y de las fuerzas de seguridad.

Al finalizar el acto protocolar, los participantes recorrieron los stands ubicados en el gimnasio municipal, donde el gobernador mantuvo dialogo con los artesanos y productores. Para culminar, todos los presentes compartieron un almuerzo popular.

Presentes

Estuvieron presentes el secretario general de Gobierno, Alejandro Sandilo; los ministros de Economía y Crédito Público, Oscar Antonena; de Infraestructura, Gustavo Aguilera; y de Gobierno y Justicia, Cristian Ayala; el jefe de la Policía, Cesar Brandt; entre otros funcionarios provinciales y municipales.

Además, participaron el jefe de la Prefectura Naval Argentina con asiento en Camarones, Gerardo Ojeda; el jefe de la Unidad Regional Comodoro Rivadavia, Cristian Ansaldo; el jefe de la comisaría local, Lacanete; la jefa de la comisaría de la Mujer, Rosana Ibarra; la segunda jefa del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Camarones, Adriana Lezama; el intendente del Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral, Juan Duro; y el encargado del Área Natural Protegida Cabo Dos Bahías, Jorge Lennebrick.

Se contó con la presencia asimismo de los directores de la Escuela Técnico Profesional N° 721 “Caleta Horno”, Jorge Álvarez y de la Escuela N° 16 J.J. Urquiza”, Lorena Vicente; e director del Hospital Rural de Camarones, Sabrina Corzo; los presidentes de la Sociedad Rural de Camarones, Cristina De Luca y de la Cooperativa Eléctrica local, Andrés Falcón; la jueza de Paz, Silvina Zarranz y la jefa del Registro Civil, María Melinguer.