Este jueves, ATECh (Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut) solicitó una audiencia con el gobernador de la provincia, Mariano Arcioni, para discutir el reclamo salarial que mantiene con el Ministerio de Educación.

La nota fue enviada por el gremio docente, tras rechazar la propuesta de recomposición salarial del gobierno e iniciar durante el 6 de julio, un paro de 120 horas.

Allí, plantean una audiencia de carácter “urgente” con el objetivo de tratar el conflicto originado “por la negativa del Poder Ejecutivo a recomponer el salario, subsanando la pérdida de capacidad para afrontar el costo de la canasta familiar”.

Además, consideraron la posición del Poder Ejecutivo como fundamentos “vagos y elusivos”.

“Consideramos que las circunstancias demandan su involucramiento directo, como titular máximo del gobierno, responsable de la administración de los recursos generados por la población”, añadieron, en la solicitud a Mariano Arcioni.

De esta forma, manifestaron “la necesidad de resolución favorable para las trabajadoras y trabajadores de la educación”.

“No resignamos el reclamo razonable planteado, ni aceptamos la degradación de la calidad de vida dé nuestras familias y de las condiciones de enseñanza y de aprendizaje en las escuelas”, agregaron.

LA PALABRA DE DANIEL MURPHY

Según pudo saber ADNSUR, el secretario general de ATECh sostuvo que “las propuestas del gobierno siempre han estado lejos. Esta propuesta que hacen, implica un aumento de bolsillo entre junio y julio de $10 mil pesos, aproximadamente, tanto en la zona sur como en la zona norte”.

“Todo lo que plantean suma esa modificación en el salario inicial. Lo que implica que el salario de la zona sur va a llegar a $130 mil pesos, no más que eso y recién con el sueldo de julio, a cobrar en agosto y con el fondo compensador, en junio va a ser de $145 mil, en julio de $165 mil”.

Asimismo, indicó: “Nosotros reivindicamos ese fondo compensador porque se conquistó en la paritaria nacional, pero son fondos en negro. Es decir que no lo cobran los jubilados, las jubiladas, no va a la caja de jubilaciones y no se cobra en el aguinaldo. Por todo esto decidimos que la propuesta es insuficiente”.

“La provincia del Chubut aporta muy poco para que los salarios docentes se acerquen al a canasta familiar o la alcancen que es lo que estamos reclamando desde hace tiempo”, señaló Murphy.

Respecto a la falta de clases, remarcó que “el gobierno demoró todo lo que pudo la convocatoria a la paritaria”.

“Ustedes recuerden que desde el 20 de marzo, estamos pidiendo paritarias, tuvimos que recurrir a la justicia. Finalmente se concretó la reunión el 24 de mayo, sin propuesta prácticamente del gobierno, sin la presencia siquiera del ministro Grazzini en esa reunión. Ellos mismos proponen una reunión para el 15 de junio, no la llevan a delante y recién nos pudimos reunir este lunes, con otra propuesta distinta a la que hicieron y sigue siendo insuficiente”, cerró el secretario general de ATECh.