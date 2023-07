El mandatario se reunió con referentes gremiales para ultimar detalles del documento definitivo que alcanzará a empleados de Ley I N° 74 (ex 1987) y de otras reparticiones del Estado Provincial.

El gobernador de la Provincia, Mariano Arcioni, recibió este lunes en Rawson a referentes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y de la Unión Del Personal Civil de la Nación (UPCN) -Seccional Chubut-, a fin de avanzar en la implementación del Convenio Colectivo de Trabajo Unificado para la Administración Pública Central.

Del encuentro formaron parte los ministros de Economía y Crédito Público, Oscar Antonena; y de Gobierno y Justicia, Cristian Ayala; el secretario general de Gobierno, Alejandro Sandilo; el secretario general de ATE, Guillermo Quiroga y el coordinador provincial de la UPCN en Chubut, Christian Salazar.

Tras la reunión desarrollada en el despacho del mandatario, el ministro Ayala explicó que ambos dirigentes “le presentaron una nota con la devolución formal de todas las propuestas que les habíamos hecho para el Convenio Colectivo, para lo cual ya estamos consensuando un texto definitivo”.

El funcionario destacó la ampliación de la norma a otras reparticiones del Estado Provincial y explicó que alcanzará “no solo a los empleados de la ex 1987 (actual Ley I N° 74) sino también a trabajadores de Guardafaunas, ex CAM (Centro de Actividades de Montaña) La Hoya y a un sector del Ministerio de Familia que no estaba encuadrado en un convenio colectivo”.