En la política de Chubut todo todo es efímero, alrededor del tic tac electoral

PARECE QUE NO HAY NADIE MÁS EN EL CHUSOTO

La reaparición de Máximo Pérez Catán como candidato a representante de Chubut ante el Parlasur significó el regreso del sello partidario creado por Mario Das Neves, que sigue presidiendo el ex intendente de Trelew, luego de un largo ostracismo, en el que hizo conoce su descontento por haber quedado fuera d toda “conversación” en los armados. Pese a ser integrante del Frente Arriba Chubut y Unión por la Patria, ya el trelewense había expresado su descontento por la falta de nombres en las listas para la Legislatura y en municipios. Parece que después de tanto reproche, le llegó la oportunidad de ir a discutir temas vinculados al Mercosur, en caso de que la lista que encabeza José Glinski para la diputación nacional gane las PASO y luego acceda a la diputación nacional.

La pregunta que queda flotando es: ¿Hay alguien más, además de Pérez Catán, en el Chusoto? La duda es porque el nombre que se repite a la hora de las candidaturas es el de su presidente y ya en 2019 no le fue bien cuando se postuló para la diputación nacional. ¿No hay renovación de cuadros?

¿HABRÁ SESIÓN, O NOS VEMOS (CON SUERTE) EN SEPTIEMBRE?

Luego de aquel cruce planteado por el gobernador Arcioni, cuando semanas atrás cuestionó a los legisladores provinciales por haber iniciado un amplio receso pre electoral, no se volvió a hablar de la supuesta “sesión especial” a la que supuestamente convocaría el mandatario provincial. En aquel momento provocó enojos en los pasillos legislativos, ya que había cuestionado algo que todo el resto de la sociedad también observa, aunque en el ritmo de las obligaciones cotidianas a muchos ya les da lo mismo: “estamos todos trabajando de forma normal y estos recesos tan largos no son buenos”, había dicho Arcioni.

En aquel momento, mencionó temas pendientes como la ley de bomberos y problemas vinculados al ámbito educativo, como un posible temario para incluir en una sesión extraordinaria, pero nada volvió a saberse. Arcioni viajó a Houston y ya se avecina el receso invernal propio de esta época para la Legislatura, que podría volver a sesionar en la última semana de agosto, o, con un poco de suerte, en septiembre, antes de que se inicie el nuevo receso previo a las elecciones del 22 de octubre.

Parece que aquella intención gubernamental, como las ganas de sesionar de los diputados, no duran mucho.

GOODMAN, HUICHAQUEO, LAS CONDENAS Y EL CAMINO DE CORREA

Tras la confirmación, por parte del Superior Tribunal de Justicia, de la sentencia condenatoria contra Leticia Huichaqueo, que deberá cumplir 4 años de prisión por el delito de peculado en la causa conocida como ‘Royal Canin’, lo que muchos se preguntan es si seguirá cobrando un sueldo del Estado, ya que es empleada pública.

El caso de la ex ministra es similar al de Santiago Goodman, que también fue condenado hace un año a 3 años de prisión (de cumplimiento condicional) y hace seis meses tuvo confirmación de ese fallo en segunda instancia. El nuevo problema que emparente a ambos es que un artículo del estatuto de los empleados públicos establece que, en caso de condena judicial, los agentes deben ser exonerados.

Según trascendió, ya la Fiscalía de Estado ya remitió una nota al Ministerio de Educación, solicitando la desvinculación de Goodman, que está cumpliendo tareas de bibliotecario. Ambos, según la norma, deberían dejar de ser empleados públicos, como le pasó a Diego Correa, quien incluso fue exonerado cuando estaba procesado, es decir cuando ni siquiera tenía las condenas que recibió posteriormente. ¿Qué hará el Estado, seguirá pagando el salario a Goodman (condenado por el incendio de la Legislatura) y Huichaqueo, quien fue condenada por haber lucrado con elementos que se debía destinar a la catástrofe climática de Comodoro Rivadavia?

O SE LLEVAN MATEMÁTICAS A DICIEMBRE, O HICIERON UN DESCUENTO A LA CANTIDAD DE AVALES

La decisión de la Junta Electoral de Juntos por el Cambio fue difícil de entender, ya que en un primer momento rechazó la postulación de Eduardo Conde, por entender que no reunía la cantidad de avales necesarios para ser oficializada, pero luego la autorizó, ante el recurso presentado por el mismo candidato. Lo que surgió de un primer análisis de la decisión es: o fallaron las matemáticas de la Junta y reprobaron Matemáticas, o le hicieron un ‘descuento’ en la cantidad de avales necesarios, ya que la lista de Jorge Avila fue oficializada con los 900 avales exigidos por la norma, mientras que al momento de autorizar a Conde establecieron que el mínimo era de 660 firmas.

¿Qué fue lo que pasó? La explicación la dio Conde en declaraciones realizadas al programa ‘En Línea x 630’, tras conocerse la decisión. “La ley 26.571, de democratización de partidos políticos, establece dos criterios posibles para la oficialización de listas –indicó-. Uno es la exigencia del 2 por mil del total de integrantes del padrón provincial, que en ese caso el resultado es de 900 avales. Pero luego establece otro criterio posible, que es el 2% del padrón de la alianza, es decir de la cantidad de afiliados de los partidos que la componen y en ese caso el resultado es de 660 avales. Nosotros presentamos 787, más otras planillas que no llegaron a tiempo. La junta no nos oficializó al principio tomando solamente el primer criterio, pero es algo que no tenía fundamento, como lo dijimos en nuestro planteo, porque el segundo criterio es perfectamente válido y legal. Por eso debieron oficializarnos”.

NO ME GUSTABA EL DEDAZO, PERO NO ESTÁ TAN MAL, DESPUÉS DE TODO

La conducta de Jorge Taboada, el conductor del sindicato Camionero, fue bastante cambiante en la última semana. Primero sorprendió al presentar una lista encabezada por su nombre para competir en las PASO, por la candidatura a diputado nacional. Lo había hecho en contraposición al oficialismo reflejado en la figura de José Glinski, el nombre ‘bendecido’ desde el ámbito nacional y provincial, a partir de la estrategia del kirchnerismo puro en las provincias, tras resignar la candidatura presidencial de Wado De Pedro a manos de Sergio Massa. Y la extrañeza era porque hasta pocas semanas antes, el camionero halgaba al director de la PSA como posible candidato a intendente de Comodoro. Sin embargo, había salido a cuestionar el “dedazo” de los ámbitos nacionales, según expresó en sus redes sociales.

Sin embargo, 72 horas después volvería a sorprender, cuando anunció, también vía Twitter, que había decidido deponer su candidatura personal, en busca del objetivo de unidad y en apoyo a la candidatura de José Gllinski. ¿En qué quedamos, Jorge?

“ES QUE CUANDO NO TARTAMUDEO…”

En tiempos en que la política puede ser crispación, descalificación y ataques personales, no está de más hacerse un minuto para una sonrisa y por qué no, tomarse un poco en broma a uno mismo, si al fin y al cabo esto puede ser señal de que la seguridad y convicción pasan por otro lado. Algo de eso fue lo que reflejó el candidato a intendente Othar Macharashvili, días atrás, cuando en una entrevista radial, en la que había expresado al inicio que no buscaba hacer campaña sino seguir trabajando todos los días, le remarcaron, en tono de chanza, que había agarrado el micrófono y no lo devolvió más, lo cual era contradictorio con su anuncio de “no estoy en campaña”.

El hombre del sombrero no tardó en recoger el guante, para devolver entre risas: “Es que cuando no tartamudeo, yo me largo…”, dijo entre carcajadas, que se profundizaron cuando se le señaló: “Y eso que Wado se bajó de la escudería y lo dejó solo”.

Dicen algunos especialistas que reírse de uno mismo es señal de inteligencia emocional. En este espacio no estamos para ese análisis, pero hacer una campaña divertida, algo más descontracturada, a lo mejor, puede ser una buena estrategia.

LA CASTA ES PARA LOS OTROS

La oficialización de la candidatura de Laura Mirantes a vicegobernadora por el PLICH motivó un comunicado de ese frente electoral, encabezado por César Treffinger, en el que se hizo una fuerte alusión a “los intentos de la casta para sacarnos de la cancha, pero no lo lograron”. Por esos mismos días, una concejal de Juntos por el Cambio había elegido al referente de Javier Milei en la provincia, como blanco de sus críticas. Fue la edil Digna Hernando quien salió a criticar a don César, al señalarle la contradicción de sus permanentes alusiones por hablar de “la casta”, pero actuar de un modo similar.

“Lo de Treffinger es un papelón, nos avergüenza que haya figuras que critiquen a la ‘casta política’ y que de un momento a otro quieran jugarla doble, en este caso, postulándose como candidato a gobernador y a diputado nacional», dijo Hernando, en declaraciones a LU20.

¿A qué se refería? A la doble candidatura de la fórmula para la gobernación por el PLICH, que también se inscribieron, Trrefinger y Mirantes, como postulantes a la diputación nacional, para las PASO del 13 de agosto: si ese sector gana la gobernación, esa lista será sólo testimonial y se dará lugar a quienes la integran como suplentes. Pero si no gana el 30 de julio, el outsider de la casta probará suerte por una banca en el Congreso de la Nación.

LA CAMPAÑA DE ‘MASSA PRESIDENTE’ YA SE VE EN LAS CALLES DE TRELEW Y RAWSON , PERO A EVA NO LE GUSTÓ DEL TODO

En las últimas horas, en lugares estratégicos de la capital provincial como de Trelew, ya se pueden observar tanto fotografías como leyendas alusivas al flamante precandidato a la Presidencia de la Nación por la alianza Unión por la Patria, que reemplazó al ahora ex Frente de Todos.

En Rawson, la sede del Frente Renovador de Chubut que está ubicada en la avenida de ingreso a la ciudad por ruta 25, incorporó a su vidriera una gran fotografía del rostro del flamante precandidato y líder de ese espacio a nivel nacional con la inscripción: “Massa es Unión por la Patria”.

El mismo slogan, pero sin la imagen del precandidato del Gobierno Nacional también puede verse en un sector clave de Trelew. En este caso se trata de carteles que están ubicados en las alturas del puente peatonal que cruza a la Avenida Eva Perón, aunque parece que a Evita no le gustó lo que vio: es que a poco de colocarse, el viento hizo de las suyas y los dos carteles que se habían colocado, resultaron dañados, pero seguramente los muchachos los reemplazarán rápidamente.

Trelew también había hecho punta con “Wado Presidente”, cuando allá por el 20 de mayo aparecieron las primeras pintadas con el efímero candidato, cuya fórmula duró menos de 24 horas de su confirmación.