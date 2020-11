COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - La dirigente comodorense y ex diputada nacional por Chubut, Ana Llanos criticó duramente a los dirigentes del Partido Justicialistas de la provincia, a quienes calificó de “viejos matuastos”. “Hay que cambiar toda la cúpula, la manzana adentro del cajón está podrida y estoy enojada con esta gente, no me interesan para nada", afirmó.

Llanos explicó que desde el año 1982 está afiliada al PJ “y me voy a desafiliar con mucho gusto, porque esas caras, esas personas son personas no gratas para mí”, mientras aseguró que “mienten todo el tiempo y quieren elegirse entre ellos, están siempre los mismos viejos matuastos de toda la vida”.

Asimismo advirtió que el PJ “va en decadencia, no armaron cuadros políticos, no los tenemos, es mentira que los armaron, solo armaron fugitivos que salen a la calle con un bombo y nada más. En el PJ están siempre los mismos viejos matuastos de toda la vida”, manifestó.

La dirigente además calificó de pobres a algunos representantes del partido “porque están ahí en primera, pero mientras estaban guardadas en un cajón no decían nada”. Y advirtió que “no quiero hablar porque estoy enojada y los voy a surtir a todos”. Y afirmó que “No hay lista de unidad, será unidad entre ellos porque se llamaron entre ellos y a la familia, ahí son todos mentirosos”.

Por último, se refirió a las desafiliaciones que hubo por parte de autoridades del PJ y señaló - en di+alogo con El Comodorense Radio - que “Hay gente que ya no se quiere afiliar al partido y es mejor que no lo hagan si pasan estas cosas, yo le digo a los jóvenes que no se afilie ninguno, no sirve que te represente gente que en este momento no tiene el suelo bien caminado”.