La concejal Lorena Alcalá confirmó este viernes que será candidata a intendente de Trelew al revelar que “estamos trabajando con el partido VIDA” para presentarse en las elecciones municipales del 16 de abril. Adelantó que junto a ese sector están elaborando la lista de candidatos a concejales que la acompañará en el desafío si llega a la intendencia.

"La unión hace la fuerza. Acá no es solamente el nombre de Lorena Alcalá” afirmó en relación a cómo se está avanzando en la elección de esos nombres. “Estamos trabajando, no es una cuestión unipersonal, queremos que la gente se sienta representada” afirmó en una entrevista brindada a FM El Chubut. “Quiero una ciudad progresista. Tenemos todo por ganar” sostuvo, además.

Y en referencia a su relación con el madernismo, recordó que desde hace tiempo les hizo saber su decisión de presentarse “yo en el 2023 me voy a presentar de candidata y voy a ser la primera intendenta de Trelew, se los dije”, remarcó También tuvo reproches para con ese sector al considerar que no la han tenido en cuenta, a su criterio “como debería ser. No haberme escuchado”.

En Trelew podrá haber como máximo 11 candidatos a intendente el 16 de abril

“Yo sigo trabajando. No soy traidora, no expongo a compañeros ni compañeras” lanzó y agregó: “me han pasado millones de cosas a nivel personal y siempre voy para adelante”.

En la misma entrevista sostuvo respecto a su postulación que “tengo derecho y me lo merezco” y también preguntó: “¿las mujeres todavía tenemos que seguir esperando la decisión de un hombre?”. Y consultada sobre si apoya la precandidatura a gobernador que el intendente Adrián Maderna ya hizo pública, respondió: “No hemos hablado al respecto”.