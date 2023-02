El precandidato a intendente de Trelew, Gerardo Merino, encabezó un multitudinario encuentro acompañado por los senadores nacionales "Nacho" Torres y Edith Terenzi, y junto a radicales de la ciudad valletana donde confirmó su postulación para las internas del frente Juntos por el Cambio el próximo 5 de marzo.

Frente a la presencia de 700 personas, Merino arremetió contra las gestiones kirchneristas: “Necesitamos planificación y garantizar servicios públicos básicos, pero también ser innovadores en construir una economía basada en el emprendedorismo, la iniciativa privada y nuevas ideas productivas. El 5 de marzo vamos a dar el primer paso”.

“Viene un tiempo nuevo en la ciudad y el radicalismo ya está movilizado en ese esfuerzo. Hay mística y convicción de dar vuelta la página de Trelew hacia el futuro”, destacó.

Internas en Trelew: cuáles son los nombres confirmados como candidatos a concejales en las listas de Massoni y Merino

Mientras que el senador nacional de JxC, Ignacio Torres ratificó que "Vamos a pelear contra las mafias que se apoderaron corporativamente de la economía provincial, y en Trelew vamos a ayudar a Merino en una gestión que marque una alternancia necesaria”.

Merino estuvo acompañado además por la Senadora Nacional Edith Terenzi, el ex intendente José Gatica, el ex Gobernador Carlos Maestro, los dirigentes José María Ramon, Nino Zarate e Ismael Retuerto, entre otros. También estuvo presente la ex diputada provincial y ex titular de la UCR, Jaqueline Caminoa.