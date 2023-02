“Efectivamente, soy precandidato a intendente por el radicalismo, dentro del espacio de Juntos por el Cambio. Es una decisión tomada con todo el equipo y con apoyo del partido, para fortalecer la coalición –respondió el dirigente-. No sólo con radicales, sino con un grupo de dirigentes del Polo Social, algunos libertarios y también algunos justicialistas descontentos con el armado del pan kirchnerismo”.

Ante la consulta de qué factores determinaron enfrentar en una interna a Ana Clara Romero cuando hasta un mes atrás no descartaba un proyecto de consenso, respondió: “Cuando no hay diálogo, es muy difícil que haya consenso. Tener una charla aislada con algún dirigente suelto no es hablar partidariamente. De un tiempo a esta parte se ha cerrado mucho el diálogo y lamentablemente hay posiciones personalistas, incluso con exabruptos a la hora declarar, como las críticas que hizo Nacho Torres en las últimas horas. Es imposible elaborar un proyecto conjunto con este pobre nivel de diálogo. Ojalá en algún momento haya madurez política y no tantas cuestiones pasionales, con este tipo de declaraciones que apuntan más a una ruptura que a la búsqueda de trabajar en conjunto”.

“Ana Clara es más conocida porque fue candidata dos veces en dos años”

Buffa también recogió el guante sobre los dichos del entorno de Ana Clara Romero, reflejados por ADNSUR en su columna ‘El Poder Entre Bambalinas’, en referencia a que no tendría sentido una interna cuando el actual concejal mide muy por debajo de ella en las encuestas:

“Respondo lo que me dijo nuestro equipo de campaña: difícilmente uno pueda hacer un razonamiento correcto cuando no compite contra nadie. A partir de que empecemos a competir y a hacer campaña, veremos. Ahora lo que se mide es conocimiento y no intención de votos, son dos cosas distintas. Es normal que alguien que fue candidata en las últimas dos elecciones, con dos años de diferencia, para intendente y luego para diputada nacional, tenga más conocimiento que alguien que entró al Concejo y cumplirá su mandato hasta diciembre de este año. No le tengo miedo a ese análisis y tenemos pruebas: Damián Biss tenía un 7 por ciento de conocimiento cuando lanzó su candidatura a intendente y terminó con el 42 por ciento. Para eso hay que trabajar y para eso están los proyectos, sin personalismos”.

También refutó las críticas internas, cuando se le señala que su candidatura resultaría funcional a Juan Pablo Luque, en su intento de asegurar la continuidad de su proyecto político en Comodoro:

“Si hay alguien que no ha sido funcional a Luque es quien te habla. Fui opositor a capa y espada, he discutido y denunciado cada cosa que creí incorrecta, hasta presenté un amparo por el tema acueducto, nos opusimos al Estadio y cuestionamos la falta de planeamiento a la ciudad. Decirme eso es mirarse el ombligo y caer en un cliché decir que somos oportunistas, o que le hacemos un favor al oficialismo. No soy yo quien se sentó a hablar con Othar Macharashvili, ni con Guillermo Almirón o con Martín Buzzi”, lanzó, en referencia a esos diálogos de su rival en la interna.

El actual concejal insistió en que la competencia interna fortalecerá al espacio de JxC, que reiteró que “nació en 2015 y no en las últimas elecciones legislativas”. Y agregó que “el radicalismo es la garantía moral de la coalición y no podemos permitir que algunos oportunistas que se desviven por un cargo pretendan arrogarse la representación partidaria, cuando hace 4/6 años nos enfrentaban desde afuera”.

En relación al modo de dirimir la candidatura a intendente, Buffa se expresó a favor de internas abiertas, al reiterar que esto no se pudo lograr en Trelew por el escaso tiempo que había hasta las elecciones, por lo que se firmó un acuerdo a nivel nacional con el PRO para realizar internas cerradas. En Comodoro, en cambio, habría un mayor margen de tiempo, si es que no hay adelantamiento, llegando a especular con la posibilidad de aprovechar las PASO nacionales de agosto, para celebrar en esa instancia las internas partidarias de forma abierta, aunque no sería obligatoria. En todo caso, lo planteó como un tema a evaluar.

“Vamos a bajar los impuestos en un 30 por ciento”

Entre las propuestas que ya elabora su equipo de campaña, Buffa anticipó que “estamos trabajando en un proyecto para reducir los impuestos municipales en un 30 por ciento, porque la ordenanza tributaria está sobrevaluada y se puede descomprimir”. También aludió a la importancia de trabajar en materia de salud mental, un problema que ha tenido pocos indicadores en los últimos tiempos en la ciudad.

Finalmente, en torno a las chicanas que suele recibir por su origen de la provincia de Córdoba y su pretensión de legislar y gobernar la ciudad, respondió:

“Podrá ser una intendencia con tonada, pero nadie puede negar mi convicción de haber elegido esta ciudad para vivir. No vine porque me tocó o porque el destino laboral me trajo, sino por convicción y decisión. Vivo en Comodoro, en mi casa de km.3, con mi familia y dos hijos que son comodorenses. Cuando me discuten el sentido de arraigo, yo lo retruco diciendo que no puede ser que se haya naturalizado que vivas en Rada Tilly y seas intendente de Comodoro Rivadavia. Yo vivo acá, soy socio de Gimnasia y vivo como un ciudadano más para entender, desde la función pública, las necesidades de la ciudad. No es un cliché de campaña. Nadie desconoce los baches de la ruta, que está destrozada, salvo aquel que no la transita porque no vive acá”.

Ante la pregunta de si la misma alusión al intendente podía caberle también a su rival en la interna, concluyó: “No hay que ser hipócritas y ser sinceros, para decirle las cosas como son a la gente”.