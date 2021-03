CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - A poco más de dos días de que Alberto Fernández asegurara durante su discurso de apertura de Sesiones Ordinarias en el Congreso que su gobierno planea reformas en la Justicia, este miércoles salió a la luz un video filmado durante la campaña electoral donde el ahora presidente de la Nación confronta a un periodista y le plantea que no tiene pensado impulsar modificaciones en el Poder Judicial.

“No voy a hacer eso, grábelo, lo vamos a guardar de recuerdo porque no me va a poder retrucar nada. Guárdelo, yo no miento, el que miente es Macri. Yo soy hijo de un juez, respeto el Estado de derecho y hace 30 años que enseño en la Facultad de derecho; no borro con el codo lo que escribo con la mano”, fueron las palabras pronunciadas por Fernández ante el fallecido periodista cordobés Mario Pereyra.

La frase fue dicha hace ya 593, en medio de la campaña electoral de 2019, y el mandatario fue contundente: “Yo no dije eso y no lo voy a hacer”, aseguró tras la pregunta sobre su intención de realizar reformas en el poder encargado de impartir Justicia.

Pese a su promesa, a poco de asumir el mandatario envió al Congreso un proyecto de Reforma Judicial que aún hoy se mantiene 'dormido' en Diputados tras obtener media sanción en el Senado, puesto que el oficialismo no cuenta con los votos necesarios en la Cámara Baja para dar sanción a la ley.

Además, el pasado lunes y ante la Asamblea Legislativa Fernández remarcó que avanzará con un paquete de medidas que incluye la creación de una comisión para investigar a jueces, cambios en el Consejo de la Magistratura y hasta en los recursos que se sustancian ante la Corte Suprema.

“Vivimos tiempos de judicialización de la política y politización de la Justicia, que terminan dañando a la democracia y a la confianza ciudadana porque todo se trastoca. Asistimos a condenas mediáticas instantáneas y sin posibilidades serias de revisión. Sufrimos la discrecionalidad de los jueces expresada en demoras inadmisibles de procesos judiciales que afianzan el clima de impunidad. Padecemos la manipulación de decisiones jurisdiccionales en función de intereses económicos o partidarios que conducen a medir los hechos con distintas varas”, sostuvo ante el Congreso durante el inicio de la semana.

Cabe destacar que al momento de asegurar que no impulsaría las modificaciones Fernández buscaba mostrarse como un candidato moderado, con el objetivo de 'balancear' la candidatura lanzada junto a la ahora vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien en la actualidad está investigada en varias causas de corrupción que, se especula en la oposición, podrían ser el motivo por el cual Alberto Fernández busca 'meter mano' en el Poder Judicial.