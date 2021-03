CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Una nueva convocatoria a un cacerolazo contra el Gobierno Nacional comenzó a circular este lunes tras el discurso del presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. La protesta será hoy lunes a las 20 horas, a poco más de 48 horas de la movilización del sábado, cuando miles de personas se concentraron para repudiar la vacunación VIP frente a la Casa Rosada.

El ex titular del Sistema de Medios Públicos, Hernán Lombardi, había anticipado este domingo que si Alberto Fernández no hacía una autocrítica durante su discurso, habría un cacerolazo. "Debería anunciar un cambio profundo en su estructura de salud; debería cambiar a la ministra de Salud (Carla Vizzotti) y poner algún ministro imparcial o independiente. Si no va por ese camino del aprendizaje, tendrá un cacerolazo inolvidable a las 20; eso es lo que va a pasar"; había dicho.

“El discurso exhibió su versión más fanatizada. Lejos de las angustias de la gente, le habló a su jefa política que lo controlaba atenta. Para que escuchen a la gente, para que cambien el rumbo, para defender la República. #Cacerolazo20hs”— Hernán Lombardi on Twitter Link Hernán Lombardi on Twitter

Luego del discurso de Alberto Fernández, Mario Negri disparó que el del Presidente fue "un mensaje chato, cargado de incertidumbre, bajo de vuelo y sin nada de futuro". Y agregó: "Eso sí, vino a hacerse aplaudir anunciando una denuncia penal por el endeudamiento contra el ex presidente Macri", cuestionó tras la decisión del mandatario nacional de promover una denuncia contra el expresidente por la toma de deuda durante su gestión, detalló Clarín.