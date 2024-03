Al finalizar el discurso de apertura de Ignacio Torres, habló el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, y sostuvo que "hemos tenido una agenda de desarrollo" y que la Patagonia fue la primera en fortalecerse como región.

“El desarrollo armónico tiene que estar íntimamente ligado al federalismo” y habló de un estado fuerte a partir de los recursos. Y agregó, “es necesario fortalecer el federalismo fiscal, eso es igualdad de oportunidades, inclusión. Uno de los poderes delegados de las provincias preexistentes al estado nacional era la explotación de los recursos, siempre hubo un pacto fiscal federal, al cual las provincias fuimos aportando”, destacó.

En ese sentido, sostuvo, “las provincias seguimos tomando cada vez más responsabilidades ante el abandono del Gobierno Nacional. Queremos ir a discutir un nuevo federalismo fiscal”.

En tercer término habló el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, dijo que "somos 6 gobernadores de distintos partidos políticos, pero a pesar de tener distintas miradas, hay algo que nos supera a nosotros que es el debernos a nuestra gente y nuestro pueblo".

“Fue contundente la respuesta de la Patagonia al agravio que sufrió no sólo el gobernador Torres sino todos los chubutenses. A nosotros no nos fuerza nada a sentirnos patagónicos”, manifestó. Y agregó, “tenemos identidad como región”.

“Nadie nos puede quitar lo que sentimos con nuestras distancias, nuestro clima, nadie nos puede quitar haber sufrido con el impacto de nuestros volcanes y acá estamos recuperándonos, nadie nos puede quitar nuestro sentimiento con Malvinas, porque somos los que estamos más fuerte, eso no es nada en contra de, es a favor de nosotros mismos”, valoró.

En otro orden de cosas, el documento habla de la importancia de la Patagonia en el funcionamiento del país, esencialmente a través de la energía. “Nadie tiene ánimos de conflicto, pero los gobernantes tienen que entender que no hay argentina sin Patagonia”.

Y continuó, “esta unidad de hoy tiene que ver con ser respetados, hoy estamos viviendo una estafa mediática, se nos acusa a las provincias de los males que tiene hoy el país, no somos responsables de la deuda pública del país”, sentenció.

“Hoy es un hecho histórico, donde veo que por primera vez la patagonia se une en defensa de los derechos de nuestro pueblo”

Luego habló el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, y señaló “no estamos en contra del gobierno nacional, todo lo contrario, queremos que le vaya bien, que puedan sacar nuestro país adelante. Los argentinos merecen vivir mejor, la política tiene una gran deuda pendiente con todo el pueblo argentino”.

Y continuó, “estamos hablando de fortalecer la Patagonia, de poner en valor nuestros recursos renovables y no renovables”. y pidió analizar los yacimientos maduros que tiene la operadora estatal YPF.

Planteó que en su provincia “el 70% de los campos están abandonados”. “Ojalá que el gobierno nacional entienda que esto es un gran aporte, y es una herramienta que la facilitamos desde la Patagonia”.

“Somos democráticos, pero de esta forma realmente es difícil trabajar en conjunto con un gobierno que no sólo maltrata a sus gobernadores. Cuando desde Nación le faltan el respeto a un gobernador le están faltando el respeto al pueblo y eso es lo que no tenemos que permitir no hoy, ni mañana ni pasado”, concluyó.

El próximo encuentro de gobernadores será el 1 y 2 de abril

En representación de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, a su turno, dijo “ojalá que la fuerza que gastan en atacar a gobernadores lo pongan en defender la soberanía”, y adelantó que el próximo encuentro de gobernadores será el 1 y 2 de abril.

Asimismo, sostuvo que “el reordenamiento se tiene que hacer con humanidad, poniendo a la persona en el centro”. Al tiempo que, desde la Patagonia “proponemos un plan de desarrollo”.

“Hay que darle un crecimiento al empleo, al desarrollo, hoy los salarios de los trabajadores en general vemos como se van desplomando, queremos una Argentina de pie, seria, productiva”, detalló. Y lanzó en relación al mundo mediático, “a veces los medios nacionales hablan tantas huevadas, hasta los guanacos nos llenan de fuerzas a los patagónicos”.

Y le habló a Javier Milei, “queremos decirle al presidente que no son nuestros enemigos, nuestros enemigos son los que nos llevaron a esa deuda histórica con el FMI”.

“La Patagonia en casi 3 años va a estar duplicando lo que produce la Pampa húmeda”

Por último, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, sostuvo que “lo que estamos generando es brindar las soluciones que el país necesita y no estamos pensando en achicar la economía, sino incrementando un producto bruto geográfico, aportando con trabajo".

Y añadió, “la Patagonia en casi 3 años va a estar duplicando lo que produce la Pampa húmeda, queremos brindar sustentabilidad social a los proyectos económicos, se la damos a nuestra gente a partir de obras, de inversiones, y vendrá de la mano de la producción nuestra. Estamos dispuestos a poner el hombro a lo que necesita el país, pero necesitamos ser escuchados”.