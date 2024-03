El fenómeno viral de TikTok, conocido como "Soy y obvio que", desembarcó en la Patagonia y como era de esperarse, fue vinculado al rubro petrolero.

Una joven de Neuquén Capital se sumó a la tendencia viral con un video que destaca de manera humorística los "beneficios" de ser pareja de un trabajador de la industria petrolera.

“Este personaje es una obra de ficción y humor, cualquier similitud con personas y/o hechos reales, es pura coincidencia”, describió @rocimoreno.cauquoz.

“Soy novia de petrolero y obvio que lo extraño los días que se va”, “soy novia de petrolero y obvio que no le pedí que me compre un perro…ya tengo uno”, fueron las primeras frases que lanzó en una versión como pareja . Mientras que como esposa , remarcó que “14 días en el campo me parecen muy poco y obvio que le pedí un bulldog francés”.

Luego, agregó que “obvio que trabajo y estudio para que no piensen que soy una interesada”, mientras que su restante personaje acotó: “Hice 20 cursos pero no ejerzo ninguno, ‘¿Para qué?’”.

Por último y para cerrar, tiró que siendo novia de un trabajador petrolero lo quiere “de corazón”, mientras que la esposa resaltó que usa todas las extensiones de la tarjeta.

Como era de esperarse, el video fue furor en las redes sociales y se llenó de comentarios. “soy de Añelo y novia de 5 petroleros”, “Soy la mujer de un petrolero, no alcanza, me tuve que poner a trabajar”, “Soy de Bs As y obvio que no se la diferencia de petrolero y petroca”, “Soy petrolera y obvio que soy mi propia petroca”, “Soy mujer de petroca y obvio que tengo la black”, “el bulldog es clave jajajja”, “soy mujer de petróleo y obvio que hay más mujeres jajaj”, fueron algunos de los más destacados.