Vilma, la cabra más famosa de Tik Tok: la salvaron de un matadero en la Patagonia y hoy tiene millones de seguidores en el mundo

Camila Nacif tiene 30 años, empezó a estudiar Medicina pero a mitad del cambio se dio cuenta que lo suyo era otro camino y se recibió hace pocos meses de Licenciada en Psicología. Su vida era tranquila en su casa de Neuquén donde vivía con su hermana menor y sus papás, hasta que en diciembre del 2020 la llegada de una cabra como mascota, y un video en Tik Tok cambió su vida por completo. Sin buscarlo ni premeditarlo, hoy "Vilma" es una de las mascotas más famosas en las redes sociales y sus publicaciones cosechan millones de reproducciones en el mundo, ella se convirtió- aunque le cuesta reconocerlo- en una verdadera influencer.

Dos millones de personas siguen a diario a través de Tik Tok @vilmalacabraaragentina, y otro casi medio millón en Instagram @vilmalacabra, las locuras de Vilma junto a seis perros y tres gatos. Todos viven (aunque cuesta un poco imaginarlo) en la misma casa; y Cami es quien decidió poner toda su imaginación en juego para relatar las aventuras, las peleas y los divertidos momentos que comparten. Su vida diario se convirtió casi en el capítulo de una novela que tiene miles de espectadores de todo el mundo, que esperan ansiosos sus publicaciones.

"El primer video lo subí una noche que estaba aburrida en pandemia y yo no era mucho de las redes sociales, al otro día viene mi hermana y me dice está viralizándose en todos lados, es tendencia en Twitter y te están buscando los periodistas", contó Camila en diálogo con ADNSUR, recordando que las imágenes llegaron a las redes sociales de medios de todo el país. "Ahí empezaron las entrevistas y todos los videos comenzaban a viralizarse, yo no lo podía creer y se armó una comunidad muy amplia rápidamente. Hay seguidores de todos los países, hasta en Rusia me hicieron una entrevista". Su cuenta de Tik Tok llega a sumar en promedio hasta 10 mil seguidores por día.

EL RESCATE DEL MATADERO

Camila y Xiomara viven en Neuquén capital, hace tres años decidieron adoptar una cabra como mascota y sin saberlo le salvaron la vida. A los pocos días que Vilma llegara a su casa decidieron subir un video a Tik Tok, momento en que la aplicación estaba en auge en medio de la pandemia, y sin buscarlo, las imágenes comenzaron a tener miles de reproducciones en pocas horas. Fue un antes y un después en sus vidas.

"Fue un regalo para mi hermana que cumple años el 16 de diciembre y quería una cabra", tanto insistió ( y con un papá que trata de cumplir todos los caprichos) decidieron ir en busca de la nueva mascota. "No conseguíamos un lugar y la única solución de mi papá fue ir a buscarla a un lugar donde vendían chivos para carnear para las fiestas- fue justo antes de Navidad- en un lugar que se llama Barda del Medio", recuerda Cami.

Había una fila enorme de gente, le dijeron que querían una cabra, todas era blancas y solo Vilma era negra, así que su hermana Xiomara sin dudarlo la eligió. "Un nene ágil con la soga agarró a la cabra del cuello y quiso prepararla para carnear, en un grito mi hermana le dijo que no, que la llevaban así y toda la gente los miraba porque se llevaba la cabra viva en el auto. Llegó a su casa y solo gritaba, no paraba de gritar, llamamos al hombre y nos dijo que íbamos a tener que comprar otro chivo para que se sienta acompañada. Tenía pocos meses", relató la joven.

Fue tanto lo que gritaba que buscaron distintas formas de calmarla, hasta que se dieron cuenta que cuando estaba alguien acompañándola se tranquilizaba, fue así que empezaron a turnarse para cuidarla. "Yo estudiaba de noche, me ponía con mis libros afuera en el patio y se callaba. Yo ya me había encariñado muchos y si bien era para mi hermana, la cabra me adoptó a mí como dueña, donde andaba ella estaba y si yo me iba no se calmaba. Hoy es mi compañera, todas las mañanas suena la alarma de despertador y va a ella a avisarme a la ventana".

EL BULLYING Y EL AMOR DE LOS ANIMALES COMO SALVACIÓN

Cami creció rodeada de mascotas, aunque ninguna tan exótica como Vilma. La influencia de sus padres del amor por los animales y una infancia solitaria hicieron que fueron sus mejores compañeros. "Cuando era chica estaba mucho tiempo sola, viví en Río Mayo (Chubut) desde los 6 años hasta los 12, cuando en el pueblo había unos 2 mil habitantes. Ahí me hacían mucho bullying en la escuela porque yo era muy tímida, no jugaba con nadie, no tenía amigos, entonces mi papá me traía animales y decía que iban a ser mis compañeros", afirma.

Tuvo conejos, perros, tortugas y hasta tres teros. Y cuando volvió a Neuquén siempre siguió acompañada de sus mascotas. La pasión por los animales está tan presente que hasta su tesis universitaria estuvo relacionada también con los animales, allí estudio los beneficios que genera la inclusión de un animal en adultos mayores. Es ese amor con que trata a sus animales, la dedicación que le da por largas horas en el día, y la excentricidad una cabra en el patio de su casa lo que hizo que hoy se convierta en una influencer.

"Hay días que estoy re agotada con tanto tiempo que le dedico a los animales, un día que no aparezco y me escriben para ver si me pasó algo. Me dicen que los videos no serían lo mismo sin mi y me da mucha vergüenza, pero evidentemente algo pasa. Hay algo en la combinación con mis animales".

Porque además de Vilma, hoy sus perros también se hicieron protagonistas en las redes sociales. Todos son adoptados o rescatados. "Me dice la veterinaria que yo tengo mucho que ver con el comportamiento de mis animales, tengo algo que se lo transmito. Lo mío no es redituable, por ahí tengo algunos canjes de alimentos porque es muy costoso. Yo todo lo hago con mucho cariño, y eso le gusta a la gente". Algo que está a la vista, ya que las redes sociales de Vilma superan los 2,5 millones de seguidores.

LA CABRA Y SUS PERROS INFLUENCER

Vilma vive en un patio grande, acompañada de seis perros y tres gatos, como una mascota más de la casa. Si bien comparte a diario con los demás, con el perro que más problemas tiene es "Lord Vaca", otro personaje que hoy comenzó a viralizarse en redes sociales con cada historia que Cami cuenta a sus seguidores.

"La gente nos ha criticado criticado porque son de montaña y los veterinarios me dicen que allí viven en corrales de dos por dos, terminan carneadas o encerradas, o solo para reproducción. Para Vilma esto es un paraíso, es libre, corre, la he llevado al campo y se pone mal, ella quiere su patio. Se siente muy protegida, nos avisa si ladran los perros o hay algo cerca, está en alerta constante porque saben que ellos siempre son presa", reflexiona Camila.

Y cuenta que entre tantas particularidades, los ojos de la cabra tienen visión de 360º, por lo que puede ver a su alrededor sin tener que moverse. Pero Cami tuvo que empezar a leer y tener largas charlas con especialistas para tener en claro todo lo que Vilma necesita. "Aprendí a tomarle la temperatura. Tiene un veterinario especialista en rumiantes y la ha ayudado en algunas situaciones como cuando ha comido algo que no debía. El mayor riesgo es lo que come, como bolsas, telas tapas de plásticos, pero ella come alimento balanceado especial, fardo y a veces cáscaras de frutas pero es muy particular, no come lo que se cae del piso, es super exquisita y el pasto de casa no lo come porque tiene contacto con los perros".

Uno de las locuras más grandes que vivieron con Vilma fue cuando se comió una remera y rompió una puerta de la casa, incluso ese video fue de los más virales en redes sociales. Ahora va a cumplir 4 años y asegura que "ya no está tan loca, está más adaptada".

Además de todas las satisfacciones, también reconoce que fue necesario cambiar la dinámica familiar "Ella nunca está sola, si yo no estoy las cuidan mis papás, porque mi hermana ya se mudó con el novio y no vive más con nosotros. Ya no nos podemos ir de viaje todos juntos, ahora nos tenemos que turnar. Nos cambió la vida en todos los sentidos. Hoy nos viene a visitar por ejemplo niños con autismo o alguna discapacidad, ella lo sabe y juega con ellos, no los toca fuerte, hace presión con su cabeza pero sabe cómo tratarlos. Hay algunos que para sus cumpleaños piden venir ver a Vilma, y nosotros los recibimos con mucho cariño".

UNA NUEVA VIDA Y UN SUEÑO POR CUMPLIR

Cami se tuvo que adaptar a una nueva vida y además a la exposición. La gente ya la conoce en las calles de Neuquén, voy a un bar y me dicen "la mamá de Vilma, todavía no me acostumbro, me siento observada. Es mucha exposición porque además yo era re bajo perfil. Nunca me hubiera imaginado todo lo que pasó en este tiempo, se dio naturalmente , yo siempre fui invisible para todo el mundo y ahora todo cambió. Hay mucha gente que me escribe hoy por los videos y porque quieren que yo sea su psicóloga. Mi vida cambió para siempre. Vilma me abrió muchas puertas, nunca pensé que a través de mis animales iba a conseguir tantas cosas".

Y cuenta que hace un tiempo estaba en Salta de vacaciones, viendo artesanías y llegó una nena mientras lloraba y le pidió sacarse una foto porque la reconoció, algo similar le pasó en un paseo por una chocolatería de Bariloche. "Yo no me considero influencer pero todos me dicen que si, que soy un influencer animalista, pero no caigo. Yo me imagino historias y las voy plasmando con mis animales, la gente se suma, pero los diálogos la verdad que van surgiendo están en mi cabeza cada vez que le hablo a mis perros".

Hoy también rescata animales, porque la gente -sabiendo del amor que tiene - les avisa de alguna situación de abandono o maltrato. "Yo voy, yo tengo mucho amor por los animales. El año pasado rescaté unos perros que estaban encerrados, le pido que mi papá me acompañe, busco el perro lo subo al auto y me voy. Hay situaciones en que he corrido mucho riesgo por salvarlos. situaciones extremas, pero me olvido en ese momento y tengo en claro el objetivo, es un riesgo que corro a veces pero siempre me acompañan".

Cami no sabe cómo seguirá su vida si es que toda la comunidad que la sigue continúa creciendo, aunque trata de no pensar tanto en eso, pero el objetico es claro, seguir acompañada de animales. "El público sigue creciendo, sumo 10 mil día últimamente , me escriben, me llaman y hasta me mandan regalos". Pero su sueño es mucho más grande, ya que desea en algún momento- algo que por ahora ve lejano- poder construir un centro especializado con animales "donde puedan venir niños y adultos mayores para hacer terapia con ellos, pero por lo pronto no está encaminado, hay que tener animales adiestrados y requiere de mucha inversión. Mi idea es poder hacer consultorio en el corto plazo con algunos de mis animales pero el proyecto está. En Estados Unidos ya está incorporada la terapia con cabras".