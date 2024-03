Cansada de que le robaran, la dueña de un comercio patagónico decidió hacer “hizo justicia por mano propia” tras reconocer a dos delincuentes que en otras oportunidades habían ingresado a su local con fines de robo.

El hecho ocurrió en una carnicería de la localidad de Añelo, Neuquén. La mujer, al darse cuenta que había entrado uno de los ladrones, actuó de forma inmediata.

Sin vueltas, la víctima le pegó con un palo de amasar varias veces para reducirlo en el piso. “Entraban, le hacían cortar fiambre y desaparecían con mercadería”, dijo uno de los vecinos.

El comercio se llama BoriK y está ubicado en la calle 1, frente a la Ruta Provincial N°7. “Le venían robando hasta que los reconoció”, agregaron.

En el video, se ve a la comerciante indignada que le dice a uno “ayer me hiciste lo mismo la c...tirate al piso, tirate. A mi no me vas a venir a afanar dos veces. Ya son tres o cuadro los que entran a robarme ¿me tomás el pelo? ¡contestame!”. El ladrón tirado en el piso tiene el atrevimiento de contestarle “está equivocada, señora. Disculpe, disculpe, yo no fui”.