Este martes, se conocieron los llamados que protagonizaban la banda liderada por el preso de Chubut que estafaba por teléfono.

Los delincuentes se comunicaban telefónicamente y le hacían creer a jubilados que eran familiares que habían tenido un accidente. De esta manera, les pedían que les transfieran dinero al seguro y los estafaban.

Según se conoció, el grupo estaba liderado por un preso de Puerto Madryn y la llamaban “El cuento del Ruso”. Cabe señalar que a través de engaños, recaudaron más de $11.000.000 de pesos.

Además, estaba compuesta por cuatro presos detenidos en el penal de Viedma, Río Negro. Entre ellos el líder “El Ruso” Nikolisin.

Según informaron las fuentes judiciales, “El Ruso” Nikolisin, líder de la banda fue reconocido hace unos años, por representar a Chubut en una feria ciencias en Mendoza.

CÓMO ERA LA ESTAFA

Según pudo saber ADNSUR, a través de la comunicación telefónica, los ladrones se hacían pasar por familiares y mantenían una conversación, hasta contarles la situación del accidente. Luego realizaban un pedido económico para abonar el seguro.

“Hola Tío, como estás? ¿No me estás reconociendo? Estoy yendo para Puerto Madryn, estamos yendo con la familia, no me estás reconociendo?”, explica el ladrón.

“Estoy viajando para allá, simplemente voy a ver a toda la familia, el tema es que tuve un inconveniente acá por Ruta 3, por eso lo estoy llamando tío. No me puedo comunicar con nadie, tengo el celular sin señal y me estoy comunicando con un puesto acá al costado de Ruta 3”, añade el estafador

“Hace tanto no hablo con usted que no le reconocí la voz”, agrega.

“Escúcheme tío sabe que yo le quería pedirle un favor, si no es mucha molestia. ¿Usted no tendría para tomar nota? Me toma los datos del seguro así me llama la compañía del seguro, para que me envíen una grúa, porque se me cruzaron muchos animales sueltos andan, va los guanacos. Se me cruzó y me lleve puesto un chulenguito. Me hizo bolsa el frente, la parrilla, el radiador, una óptica y aparte de eso me fui contra la banquina y rompí carter tío, me está perdiendo todo el aceite, no puede seguir andando. Hace tres horas estoy en la Ruta 3”, explicó el delincuente en una comunicación con un jubilado.

“¿Puede tomar nota ? le voy a brindar el número de póliza, con eso van a tener el rastreo satelital, yo tengo la antirrobo en la camioneta, estoy viajando en la Amarok”

Tras la comunicación del jubilado, advierten que sólo enviarían la grúa tras el depósito de $200.000 pesos.

LOS ALLANAMIENTOS PARA DESBARATAR A LA BANDA

Tras 12 allanamientos simultáneos en los barrios San Miguel, 40 viviendas y Pujol de Puerto Madryn; además de las ciudades Bariloche, Viedma y Cipolleti. De esta forma, detuvieron a cinco cómplices externas y secuestraron dinero en efectivo, computadores, tarjetas y celulares, que serán peritados como medios de prueba.

Asimismo, se requisó el penal número 1 de Viedma donde están alojados Brian Nykolizin, Cristian Toledo, Adrián Garcés y Héctor Amuleo, integrantes de la banda que además contaba con cómplices externos al penal y eran quienes proveían los celulares, cuentas virtuales y pasaban a recaudar el dinero de la estafa.

Cinco mujeres fueron detenidas como cómplices externas: Shirley Solange Soto, Natalia San Martín, Ana Laura Muñoz, Iara Micaela Bascur y Margarita Ardais.

Cabe señalar que la investigación fue llevada adelante por fiscal jefe Alex Williams en conjunto con la División Policial de Investigaciones que lidera Juan Carrasco.

En tanto las personas quedaron detenidas por el delito de “asociación ilícita”.