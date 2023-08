Durante el fin de semana largo se registraron varios intentos de "saqueos" a supermercados en varios sectores del país, enttre ellos en la provincia de Neuquén. Hubo detenciones.

Las imágenes de grupos de personas ingresando a los supermercados y apresurándose a vaciar las góndolas se volvieron virales, especialmente porque en uno de los casos - en un supermercado chino -había clientes en el interior del local.

El gobierno de Neuquén manifestó que se trató de un "hecho aislado" sin brindarle mayor relevancia, según publica el Diario de Río Negro.

El comisario mayor Walter San Martín explicó que todo se inició a través de un mensaje de audio por WhatsApp que convocaba a "saquear Jumbo". Como respuesta, la policía montó diversos operativos de seguridad en los supermercados.

Fue en este contexto que se produjo un intento de hurto por parte de un grupo de encapuchados en el supermercado "Limay", ubicado en la calle Río Senguer, el sábado por la noche. Allí, los empleados bajaron las cortinas y uno de los encapuchados no logró escapar, siendo detenido.

El intento de saqueo fue filmado por clientes y empleados, y las imágenes comenzaron a recorrer las redes sociales generando una sensación de alerta entre diferentes comerciantes.

Los intentos de saqueos se reiteraron en varias oportunidades a distintos supermercados. En uno de los casos, los agentes policiales identificaron un Chevrolet Prisma que esperaba al grupo e hicieron la detención de cinco personas.

En otro comercio, un hecho similar se registró cuando unos 15 o 20 encapuchados intentaron ingresar y la policía se los impidió.

Desde la Cámara de Comercio de Neuquén, su presidenta, Georgina Ñanco, manifestó que “estos son hechos de vandalismo, no es hambre, están aprovechando este momento para hacer este tipo de vandalismo, no es la gente que no le alcanza la plata para llegar a fin de mes”.

“Eran grupos chicos, pero están todos comunicados por las redes”, informó la presidenta de la Cámara de Comercio. “Estaban organizados para hacer este tipo de vandalismo”, reiteró.