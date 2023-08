Antonena expuso ante diputados y el oficialismo impulsará este jueves la aprobación de la ampliación presupuestaria por $147 mil millones

Este miércoles por la mañana, el Ministro de Economía, Oscar Antonena, acompañado por el ministro de Gobierno, Cristian Ayala, y los subsecretarios de su cartera, Rita Cárdenas y Julián Galende, informaron a los diputados las razones de la urgencia para el tratamiento de la ampliación presupuestaria por más de $ 147 MM que recién tomará estado en la sesión de este jueves.

Luego del encuentro en el auditorio, con diputados de todos los bloques, tanto el ministro como el presidente de la comisión de Hacienda, Juan Pais, se mostraron satisfechos y dijeron que estaban dadas las condiciones para que el tema se trate este jueves, en un mecanismo que se verá sobre la marcha, pero con el objetivo de que se pueda contar con los fondos para el pago de haberes y jubilaciones.

Terminada la reunión, Antonena dijo que la ampliación presupuestaria “es una tarea de rutina que hacemos todos los años, hace 4 años que lo venimos haciendo, la gestión, y explicando los motivos. Estamos en una economía dinámica, con las variables que van cambiando rápidamente, el tipo de cambio que nos afecta en temas de regalías, en los ingresos, la inflación, por sobre todas las cosas”.

Indicó que “hemos presentado una ampliación de 147.000 millones de pesos, que esto representa aproximadamente un 32% del presupuesto actual, que es de 450.000 millones.

Hoy tenemos otro tipo de cambio que nos genera mayores ingresos. Claramente uno puede hacer una ampliación presupuestaria cuando tiene recursos, se analizan los recursos y luego, como explicamos recién, diferentes jurisdicciones solicitan sus ampliaciones presupuestarias y ese fue el trabajo que explicamos”.

Sobre el destino de los fondos, dijo que “el mayor monto está más o menos en el orden de los 100.000 millones, que es salarios. Que contempla la pauta salarial que ya hemos acordado para el segundo semestre, que es el 35%. Y puntualmente el déficit previsional, que es un tema que el Ejecutivo tiene que afrontar frente a los jubilados y poder pagar los salarios de los jubilados”.

Recordó respecto a las negociaciones con policías y docentes que “nosotros ya hicimos una pauta del 35%, es lo que ya se ha otorgado a todo el Estado y tenemos que ir hablando con todos los sectores, no solamente con la policía, porque claramente la economía requiere. Y, de hecho, la revisión está planteada en un mes particular, que es el mes de octubre, noviembre, para poder revisar y ver en qué estado está el tema inflacionario”.

Respecto a la ampliación, sostuvo que “este proyecto prevé el ingreso de 80 personas en el Ministerio de Familia, 15 cargos para Servicios Públicos y también para La Trochita los carhos restantes, un compromiso que se tenía para el sector”.

Aprobación

Por su parte, el diputado Juan Pais reconoció que “la lógica impone que sea tratado en la sesión de mañana (jueves). Esto es así porque el ministro explicó claramente que se ha agotado el crédito presupuestario de aquel presupuesto que aprobábamos allá por fines del 2022”.

Sostuvo que “al haberse agotado el crédito presupuestario, pero al estar ingresados los fondos en las cuentas provinciales, resulta imperioso la aprobación del presupuesto o al menos del tratamiento, después cada diputado decidirá y se le da cargo de su decisión, resulta imperioso el tratamiento mañana”.

Sobre el mecanismo, dijo que “se puede pedir un cuarto intermedio, se puede pedir una reunión de comisión, se puede en ese cuarto intermedio reingresar el tema, se puede pedir una sesión especial para mañana mismo en la sesión original. Vamos a encontrar el mecanismo, pero si la idea es tratarlo mañana”.

Fundamentó la urgencia en que “la consecuencia que trae aparejado el no tratamiento y la no aprobación es que no se puedan pagar los salarios devengados durante el mes de agosto de este año, con la picardía de que eso sería así aún contando con los fondos, con lo cual me parece que la lógica, como le decía al comienzo, impone el tratamiento de modo urgente y la sesión más próxima a la de mañana”.

“También implica también de estas partidas se cubriría el déficit con el instituto, con la caja previsional, que oscila a los 2.100 millones de pesos mensuales, de estas partidas también se aplicarían para el pago de las jubilaciones, por lo cual yo entiendo que el sentido común va a primar y que va a haber un acompañamiento importante”, explicó.

Bomberos

Ante la movilización de los bomberos voluntarios en reclamo por la aprobación de la ley para el sector, dijo país que “hemos estado hablando en comisión, no se va a tratar mañana en la sesión seguramente, porque no tiene dictamen, pero hemos estado manteniendo conversaciones con diputados, también con representantes de la Federación de Bomberos, y particularmente en la reunión que llevamos a cabo recién se le requirió información específica al Ministro de Gobierno y también al Ministerio de Economía”.

Sostuvo que “hay algunas cuestiones que no están analizadas en la exposición de motivos sobre el impacto que tiene esto en el presupuesto y determinadas cuestiones que hay que analizar muy profundamente antes de sancionar una ley” como por ejemplo, “se habla de pensiones graciables para aquellas personas que permanezcan en un cuerpo bombero 25 años sin un mínimo de edad, con lo cual una persona que entra a los 18 años podría tener a los 43 años”.

Dijo que estas pensiones “son las equivalentes a la de un comisario general” cercanas a un millón de pesos, y “eso tiene un impacto económico muy importante, entonces necesitamos saber cuántos son los pensionados actualmente, cuántos son los bomberos que integran el sistema en la provincia del Chubut, cuántos podrían acceder a una pensión en los próximos 5 años, los próximos 10 y los próximos 15, porque todo esto está en el proyecto de ley escrito que debería ser soportado y solventado por rentas generales”.

Agregó que “tenemos que ver si contamos con esos recursos y hacer la cuenta previa en función de estas estimaciones. Bueno, esa información no estaba proporcionada en el proyecto de ley y nos parece que es fundamental porque no es lo mismo si tenemos potencialmente 100 o 200 bomberos a pensionarte dentro de los próximos 6 meses o 1 año, que si no es así”.

“También hay una cuestión discutible que los bomberos mismos han accedido a que se modifique respecto de que se requería obra social, cobertura 100% de parte de Seros, inclusive a los miembros de las comisiones directivas de las asociaciones de bomberos”, concluyó.