COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El hecho ocurrió el domingo alrededor de las 16:45 horas, cuando la joven fue a comprar a un comercio cercano a su casa sobre Avenida Polonia del barrio San Cayetano. Al regresar a su vivienda, la joven escrachó por redes sociales a un hombre que la persiguió y la manoseó y que ella misma logró fotografiar. Se trata de un sujeto con antecedentes judiciales por cometer diversos hechos delictivos.

"Este tipo me manoseó de tal manera que me da asco recordarlo. Sin siquiera darme cuenta lo tenía detrás mío tocando mis partes íntimas, me da asco describir la forma en la que lo hizo, no solo me tocó la cola, me da vergüenza y mucho asco decir que su mano llegó hasta mi vagina”, dijo y agregó: “me ultrajó de tal forma que me causa mucha impotencia, miedo y desespero y no solo eso, sino que además mientras lo seguía para sacarle fotos le seguía dando la cara para reírse de mí y hacerme caras”. Además señaló: “No puedo creer que me haya pasado una cosa así y menos yendo a comprar en plena tarde. No puedo creer que ya no se pueda salir sola y solo por la condición de ser mujer. ¿Hasta cuándo más?”

En su posteo, la joven comentó también que no encontró a nadie quien pudiera ayudarla pero se cruzó con un amigo quien logró tomarle más fotos. Según trascendió, el agresor sería un integrante de la familia Tascón, conocida en el ámbito delictual. La joven incluso cuenta con filmaciones del hecho y otras evidencias para aportar a la causa, informó Diario Crónica.