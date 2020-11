TRELEW (ADNSUR) – Durante los primeros minutos de este viernes se registró un ataque a la vivienda de la diputada chubutense que reside en Trelew, Gabriela De Lucía.

Según informó a ADNSUR el comisario mayor Adrián Muñoz, jefe de la Unidad Regional de Trelew, personal policial que se encontraba cubriendo consigna en el domicilio de la diputada observó la presencia de un Chevrolet Astra color gris, y desde su interior arrojaron una piedra al domicilio con un papel escrito.

El vehículo se fue de inmediato del lugar pero fue interceptado en Avenida de los Trabajadores casi Crucero Belgrano, donde se identificó a dos hombres y dos mujeres. Se les practicó alcoholemia y narcotest, uno de ellos arrojó resultado de 0,55 mg/l.

Se secuestró el rodado y se dio conocimiento a Fiscalía. Mientras que la Policía Científica secuestró un trozo de papel manuscrito que fue arrojado con la piedra, con la inscripción "No es no conchuda, con cuánto te compraron, no tenés hijos conchuda no es no”, en clara alusión al debate minero en la provincia.

La fiscal de turno dispuso el traslado de las cuatro personas, se las imputo por el delito de amenazas y recuperaron la libertad ambulatoria.

No es el primer atentado que se registra a un diputado durante los últimos días – en el marco del análisis de un proyecto minero en la meseta de Chubut- ya que el martes pasado, le hicieron un escrache en el domicilio de Roddy Ingram, y le rayaron la camioneta a su hijo con la inscripción “No es no”.