Esta semana se cumplieron 11 meses de la desaparición de José Cretton, el joven de 18 años que vivía en la localidad de El Maitén, Chubut.

Su familia continúa con la búsqueda del joven y pidiendo Justicia, En este sentido, Sergio Crettón, papá de José, aseguró que se “me siento un poco más aliviado”, con las detenciones y los avances de la investigación.

Sergio resaltó que “es difícil aceptar la desaparición de mi hijo y no tener cuerpo”.

José desapareció en agosto del 2022, luego de dejar de responder su teléfono celular y dejar un mensaje, donde decía que se marchaba tras conocer a otra mujer.

Por el caso- hay 2 personas imputadas, acusadas de haber asesinado a Crettón y haber ocultado su cuerpo. Ambos se encuentran con prisión preventiva.

La hipótesis de que a José Crettón lo mataron y posteriormente se deshicieron de su cuerpo , es ya más una certeza que una posible versión. El joven de 18 años desaparecido el 11 de agosto en El Maitén fue asesinado de dos tiros, según trascendió en una de las últimas audiencias.

Asimismo contó que en agosto habrá una nueva audiencia por el caso, donde se prevé que la Fiscalía presente una acusación formal contra los 2 detenidos acusados de la desaparición y presunto asesinato de José.

“No tenemos el cuerpo ni rastro ni nada. No puedo aceptar el deceso de mi hijo así, no me deja dormir”, manifestó a Radio 3, al tiempo que reafirmó el pedido de Justicia.