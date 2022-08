José Crettón fue visto por última vez el 11 de agosto en la localidad de El Maitén, donde vivía desde hace un tiempo junto a su pareja de 38 años.

La mujer denunció que el joven de 18 años le envió un mensaje ese día donde le avisaba su decisión de marcharse y que había conocido a otra persona. Después no contestó más.

Sergio Crettón, padre del joven, relató que su hijo vivía en Esquel con una hermana suya. Pero tras conocer a una mujer de 38 años por Facebook , decidió irse a vivir con ella a El Maitén. “Nadie lo sabía porque lo ocultó”, manifestó.

A continuación, recordó que el pasado 18 de junio fue su cumpleaños y que su hijo fue a visitarlo a su casa un día después junto con Marcela. Lo saludaron y se retiraron. “Le pedí a la mujer que me llamara porque tenía que hablar con ella, y nunca se comunicó”, manifestó en diálogo con Cadena Tiempo.

Un joven de 18 años está desaparecido hace 5 días en Chubut: secuestraron ropa y allanaron la casa de un vecino

“Mi hijo me llamó el 31 de julio y estaba contento; entendí que estaba enamorado de esa persona”, dijo sobre la última comunicación que mantuvo.

La pareja de su hijo , según contó, tenía una ex pareja que había salido hace tres meses en libertad tras estar detenido en una causa por abuso sexual y que supo que “los amenazaba”.

Sergio recién se enteró el viernes pasado que su hijo estaba desaparecido y viajó hasta El Maitén. La madre de José vive en Comodoro. Ni bien llegó habló con Marcela, la pareja de su hijo y su hija- “Ella le apunta mucho a su exmarido”, dijo.

Continúa la búsqueda de un joven desaparecido en El Maitén hace más de tres días

Sergio pudo averiguar que la mujer mantenía contacto con su ex pareja pese a que había una prohibición de acercamiento. “Entre ellos hay un vínculo raro que no me termina de cerrar”, reflexionó.

“JOSÉ NO ES DE ESCRIBIR”

Sobre los supuestos mensajes que su hijo envió antes de desaparecer, los puso en duda al sostener que “José no es de escribir muchos mensajes, porque padece miopía, y sus comunicaciones son mediante llamadas o audios de WhatsApp”.

“Sospecho que tiene más información que cualquiera. Lo último que pensaría es que mi hijo está muerto. Pero puede estar maniatado”, indicó en referencia a Marcela, la pareja de su hijo.

“Le pido a Marcela que mi hijo aparezca ya, con vida o sin vida”, dijo ante la posibilidad de que pueda tener información sobre el paradero del joven de 18 años.