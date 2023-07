Los humoristas llegaron de a uno a la entrevista con ADNSUR según la hora pautada. Cheko era el anfitrión y recibía a cada uno de sus compañeros. Todos se ubicaron alrededor de una mesa redonda.

Ariel es de estatura mediana y sus brazos tienen la superficie necesaria para albergar unos cuantos tatuajes. A Gori se le amontonan rulos en la cabeza de manera tal, que podrían asemejarse a un pequeño casquete.

Mientras preparaba el mate, Cheko limpiaba unas gotas de agua que habían caído al piso. Luego se sumó a la ronda y entre charla y charla limpiaba con lustra muebles la pantalla de su pc portátil. El primer mate salió en cualquier dirección y así se inició la charla.

A estos tres hombres los unió el azar y las ganas de desplegarse sobre un escenario. Sus personalidades bien diferentes los convierten en una mezcla interesante en cada uno de sus espectáculos.

El tarot sin miedos: Elio, el joven comodorense que usa las cartas para ayudar

Es muy común escuchar preguntas como: ¿Qué es el stand up? ¿Qué hacen estos tipos hablando solos?

El stand up es un género de comedia que se inició en Estados Unidos a fines de la década del 40. La novedad era que los artistas se subían solos al escenario a contar cosas de la vida cotidiana relacionadas con la propia o la de otros. De esta manera y con remates de humor y sarcasmo los humoristas lograban que el público se identificara con estas historias.

En al año 2001 en la Argentina este género comenzó hacerse fuerte y se habilitaron salas exclusivas para el stand up.

Petroquímica va por la gloria: Delio Carrizo, el ídolo de un equipo comodorense inolvidable que sueña antes de la final del Provincial

¿Será que el viento patagónico retrasó la llegada del Stand Up a Comodoro Rivadavia? Este sería un detalle menor ya que el género llegó para quedarse y cada vez más personas se animan a experimentarlo.

Ariel Murúa (40), Gregorio Benglenok (36) y Ezequiel Jovanovich (32) son los integrantes de única compañía de stand up en la ciudad: “Caras Duras” que desde el año 2022 se abren camino en la noche comodorense con su espectáculo de humor.

Su primera presentación fue en el antiguo teatro del Barrio Astra y después de eso vinieron desafíos más grandes, una gira por Puerto Madryn, el auditorio del Centro Cultural de la ciudad y al fin el Teatro Español.

El comodorense Martín Villagrán dirigirá al futuro del básquet argentino

Cada uno de ellos se desarrolla profesionalmente en otras actividades pero los une un objetivo en común: hacer crecer la compañía y desarrollar un espectáculo de calidad única.

LOS CARAS DURAS EN ACCIÓN

Gregorio Benglenok es Licenciado en Seguridad e Higiene y trabaja en una empresa de servicios petroleros de la región. Cada cosa que contaba la acompañaba de una carcajada que no se animaba a salir de su boca.

Reía y se sonrojaba. Gori , como le dicen todos podría pasar por el típico tímido signado por las desgracias que suceden a su alrededor y ese es su personaje arriba del escenario.

El comodorense Javier Guerreiro dirigirá en la segunda división de Bolivia

“Mi hermano me mandó a un curso de Stand Up que se dictó en Comodoro hace unos años y fui sin ganas, casi obligado. Al segundo día me animé a subir al escenario, la gente se rio y así comenzó todo”, relató Gori.

En 2021 en la escuela de teatro Amakaik comenzó sus primeras “armas” con el stand up. Al tiempo decidió abrirse y realizó capacitaciones online que le permitieron mejorar sus guiones y performance.

“ A mi personaje le pasan cosas, duda mucho, la pasa mal . Cuenta que va a los psicólogos, que le cuesta salir con chicas. A veces se olvida de los remates por los nervios y eso causa gracia”, compartió Gregorio

En 2022 organizó una presentación para el Auditorio del Centro Cultural de Comodoro. Había convocado a 7 artistas para el show y de un momento a otro se bajaron casi todos. Fue ahí que convocó a Cheko, al que conocía de las clases de teatro. Ese fue el primer paso de lo que hoy ya es una compañía.

Temporal de viento inédito en Comodoro: rutas cortadas, sin luz, casas destruidas y transporte suspendido

Ezequiel Jovanovich es Técnico en Publicidad con Especialización en Creatividad y trabaja en comunicación. Mientras desarrolló su carrera en Buenos Aires tuvo la oportunidad de trabajar en Telefe en el año 2017 y allí tuvo su primer contacto con el humor. Veía programas como “La peluquería” y se interesó por aprender a crear guiones pero en principio no estaba en sus planes ser standapero.

“Mi estilo es del tipo turbio, irónico, humor negro. Soy el que se anima a los chistes que están al borde de la cancelación”, comentó Cheko.

Majó Ferronato, la comodorense que rompió las estructuras como artista de circo y viaja por Europa con su show unipersonal

Cuando Ezequiel volvió a Comodoro comenzó a tomar clases de teatro en El Dislocador y allí conoció a Gori. Aquella organización casi fallida de Gregorio en el auditorio del Centro Cultural los unió en posteriores presentaciones, en bares y escenarios pequeños con otros standaperos “random” de la ciudad.

“El stand-up es contar cosas que nos pasan. Es humor negativo . ¿Qué quiere decir esto? Habitualmente las cosas positivas no causan gracia, las negativas sí. A todos n os gusta reírnos de la desgracia ajena porque también nos representa”, argumentó Ezequiel.

Ariel Murúa es empleado bancario, músico, carpintero, motoquero y padre de familia. Es de los “tipos” que está pendiente de lo que hacen los demás. Observa, escucha y comenta por lo bajo con algún remate. Se ríe solo o con quien tenga cerca. En su trabajo atiende al público y es posible que haya adquirido ahí el entrenamiento para observar gente y “robar” historias.

Petroquímica cortó una sequía de 17 años sin ser campeón: el duro camino a la gloria del Torneo Provincial

Murúa tiene experiencia en escenarios ya que pertenecía a la banda local “La Rueda de Orfeo”. No tiene formación actoral y se considera un autodidacta del stand up.

“El stand-up es histrionismo, es la exageración de algunas situaciones. La dificultad está en enfrentar al público y generarle risa”, afirmó Ariel.

Respecto a su estilo comento: “ Utilizo situaciones ajenas y las traigo como propias a los monólogos. Esa es la magia del stand-up, que no se sabe qué es cierto y qué no”

IDENTIDAD Y DESAFÍOS

Todos se ven ganadores, pero ¿quién se chocará con la realidad?

Cada uno de los “Caras Duras” escribe sus propios guiones y tienen diferentes métodos para ensayar. Cuando se reúnen hacen la puesta en común y le marcan y sugieren cosas al guion del compañero.

Los tres hablan de cuestiones netamente locales: el Chenque y las piedras, las palmeras y Luque, las calles con pozos y otras costumbres comodorenses.

“ Nuestro espectáculo no es chavacán, ni vulgar. Es un material de calidad y nuestro desafío es sostenerlo y esto no es fácil cuando abunda la cultura de lo chato, de lo inmediato ”, sostuvo Ariel.

El comodorense Genaro Mottesi avanza en el ranking del Campeonato Argentino de Karting

Los objetivos cumplidos hasta el momento y los proyectos a futuro son los que demuestran que en Comodoro Rivadavia hay espectáculos de calidad y como ellos, hay muchos artistas que trabajan para esa excelencia.

Llegó la hora de tirar abajo aquella frase que tanto se escucha: “Lo que viene de afuera es mejor. En Comodoro no hay cosas buenas”. Vale decir que estos 3 Caras Duras se tomaron muy apecho esta tarea y ya preparan el segundo espectáculo a sala llena del Teatro Español

Escuchá la entrevista completa en el link del podcast ¿Cuál es tu gracia?