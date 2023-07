En el armado larretista a nivel nacional se tienen fe. Aseguran que no están preocupados, que se ven ganadores, que están pensando en el 10 de diciembre. Para ellos, el candidato del centro siempre gana. Para sostener esa hipótesis, recuerdan que Mauricio Macri en 2015 habló de “la unión de todos los argentinos” y que Alberto Fernández dijo: “se terminó el término de venganza y grieta”. La historia demostró que ninguno lo logró. Quizás ninguno hizo algo para lograr consensos con quienes piensan distinto. Quizás es imposible. No lo se.

Patricia Bullrich se juega a “todo o nada”. Apostó a la polarización extrema confiándose de lo bien que daban las encuestas en todo el país. Sin embargo, la elección del domingo pasado en Santa Fe, donde ganó el candidato moderado de Juntos por el Cambio, le movió el tablero. Igualmente, la atmósfera bullrichista también esta convencida de pasar a la fase de octubre. Estan muy confiados y aseguran que los que creen lo contrario: operan.

Massa, entre la estrategia y las chances

De momentos, Horacio Rodriguez Larreta y Patricia Bullrich parecen candidatos de diferentes espacios. Al que mas le preocupa la situación es al mentor del espacio PRO: Mauricio Macri. El ex presidente jugó por lo bajo a sostener al ala dura de la interna pero nunca proclamó en público ningún tipo de preferencia. En las últimas semanas, incluso, dejó en claro que iba a ser el nexo entre ambos lados para que los que pierdan se sumen instantáneamente a los que ganen. Pero antes, hay otro problema: dónde esperar los resultados. ¿En bunkers separados o juntos?

La idea que da vueltas en Juntos por el Cambio es: reservar Costa Salguero, como es habitual, y tomar tres pabellones. En uno estaría Patricia Bullrich con sus candidatos y todo su equipo. En el medio: escenario con público y prensa. Otra ala, para Horacio Rodriguez Larreta y su gente. Sería una buena imagen para la sociedad después de una interna caliente pero un esfuerzo enorme para el que tenga que esconder la mala cara en caso de perder.

Ante este dilema, hay dos versiones. Algunos afirman que los representantes de Patricia Bullrich se negaron a tener un espacio en común, que hay conversaciones al respecto pero que no estarían llegando a un buen puerto. Por otro lado, afirman que el tema no se discutió todavía, que hay varias cuestiones antes y que recién esta semana van a pensar sobre el búnker de campaña.

En las distintas elecciones que se dieron, por supuesto, los candidatos se muestran triunfantes para el afuera, pero siempre hay matices del ámbito de la realidad puertas adentro. Este año, lo curioso, es el nivel de convencimiento de cada uno. Todos se ven triunfando.

Sergio Massa no queda afuera de la ola. Se ve ganador en octubre directamente. El candidato de Unión por la Patria, no le tiene miedo a las generales. Esta convencido que la elección se puede ganar a pesar de las trabas en la gestión y en los magros resultados a nivel económico. No le preocupan las PASO. Es seguro que sacará mas votos en la interna con Juan Grabois, pero tiene el desafío de conquistar esos votos díscolos. Por ese motivo, su campaña esta centrada en mostrarse en la provincia de Buenos Aires y acompañado de referentes de La Cámpora.

En tres domingos se devela el misterio. Despues, a la próxima carrera. Mientras tanto, esperar a ver si algún sector político tiene mayor certeza de lo que puede llegar a pasar el día del escrutinio. De lo contrario, alguien tendrá una cachetada de realidad ese día.