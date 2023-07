Petroquímica va por la gloria: Delio Carrizo, el ídolo de un equipo comodorense inolvidable que sueña antes de la final del Provincial

(Pasta de Campeón - ADNSUR) Pasaron 11773 días para que el equipo de Km8 con mucho esfuerzo esté a las puertas de la clasificación a un Regional Amateur y disputar instancias similares a las que vivió hace 30 años, en el desaparecido Torneo del Interior.

En aquel abril de 1991, Petroquímica, comandado por Víctor Hugo Doria y el profesor Anatasio "Taso" Nicolau en la preparación física, fueron los padres de la criatura y que si bien quedaron eliminados ante Olimpo de Bahía Blanca en instancias finales, dejó en su legado algo más que un once inicial y suplentes que jugaba un fútbol vistoso en cualquier cancha, sino que echó raíces hacia Kilómetro 8 desde el sentido de pertenencia.

Delio Carrizo nació en la ciudad chaqueña de Villa Ángela donde permaneció 2 años, hasta que la zona sur de Buenos Aires (Quilmes) cobijó a su familia, pero a los 18 el Servicio Militar golpeó su puerta y lo llevó como el viento hacia Comodoro Rivadavia.

Desde Quilmes, Delio atiende a Pasta de Campeón y al nombrarle Petroquímica su voz se suaviza, se le mezclan sentimientos, rememora una película y a nombres que perduran en la memoria del ideario de grandes equipos de Comodoro.

Carlos Augustacci, Adrián "Cata" Silvera, Daniel "Pato" Macías y el recordado "Bati" Bahamonde. También estaban Edgardo "Mono" Perez, Ricardo "Rico" Mellado, Mario Córdoba, "Leche" Barrionuevo y los delanteros Daniel Ovando y el propio Carrizo.

A casi 2 mil kilómetros, el "10" del Verdolaga espera por la definición que tendrá a los dirigidos por Marcos Matus y que tras el 1-1 de la ida ante Independiente de Trelew en el Valle, tendrá a los comodorenses con la chance de acceder al Regional.

"Uff (suspira y se le entrecorta la voz), este momento trae lindos recuerdos de aquella época y en el hoy también. El club está pasando un momento hermoso en el que estpá en una final y con chances de acceder a un argentino, es por eso que ando emocionado porque uno vistió tantos años esa camiseta y la gente sabe que dio todo con el corazón", rompe el hielo Carrizo.

En esta historia es imposible no repetir que según el grupo del ´90, no haya que agradecerle tanto a Doria y Nicolau, porque según el chaqueño afincado en Comodoro ,"fueron maestros", concejeros y para muchos padres que formaron un grupo y que eso para él es “clave para alcanzar un objetivo”.

“Para mí es muy especial, porque para llegar y hacer una trayectoria, como hicieron estos chicos en lo que va del Torneo, lo principal es armar un buen grupo como se armó en aquella época del 90. Nosotros tuvimos la suerte de tenerlo y hasta hoy en día seguimos unidos; es por eso que para lograr las cosas que se buscan en algún equipo se debe tener buena gente. Estos chicos tienen eso para poder lograrlo”, reconoció con la voz de 57 años de experiencia de vida y con el “Verdolaga”, marcado a fuego en su vida.

“Para uno que es del club y que jugó tanto tiempo, es muy grande que estos chicos hayan logrado lo que están haciendo. Si no se da, bueno, igual hay que felicitarlos porque hicieron un esfuerzo muy grande para llegar hasta ahí”, rememora.

Su voz se entrecorta cuando Delio cuenta que tuvo la dicha de ser parte de la institución de Kilómetro 8, pero de que sus hijos Darío y Julián se calcen la verde, como lo hizo él., “Es una emoción muy grande”, asegura y que no olvida del resto de sus brotes en tierra comodorense como Diana, Candela (melliza de Julián) Marina y Julieta, con Carin, el que le dio el título de abuelo.

Jugar en Petroquímica para quienes son de barrio es un privilegio, pero, sin embargo, según el histórico ex jugador el conjunto “te hace sentir que sino sus del barrio, te cobija para que vos seas uno más”.

“Eso pasó también en el 90, con muchachos que llegaron desde otros lados como sucedió con Pablo Balbuena, Alejandro Morán y Roberto "Chicho" Cardozo, más César Bayón y Ricardo Fabián Mellado.

“Es un club en donde cuál es que te brinda todo lo mejor. Seas o no del club, porque pasaron muchos jugadores que no han sido del club, sin embargo, dejaron todo por el club. Esto mismo sucede con los chicos que estarán en el plantel que Petro los hace sentir como en su casa, el jugador se siente bien. En el 90 pasó lo mismo, llegaron muchachos y después se quedaron hasta el último y logramos lo que logramos como si hubieran nacido”, reconoce.

Marcos Matus es el entrenador de un equipo que peleó con sus armas y buen pasaje de fútbol, con una idea de juego y que durante la instancia local donde fue ganador del Clasificatorio local, sueña con la proeza de alcanzar el Regional, para un hombre que se calzó la “Verde”, que fue capitán y transmite eso junto a su cuerpo técnico hacia las formativas.

Delio, o el Emperador, como algún ex compañero de Petro lo llama cariñosamente en el grupo de Whattsapp asume que el trabajo del DT es clavo y sin trazar comparaciones apela al trabajo de chicos que tenían hambre de crecer, como siente él que sucede con el plantel de la zona norte comodorense.

Petroquímica en cuartos de final del Torneo del Interior del 91 le ganó en la ida a Olimpo en el estadio Carminatti por 3-2, con goles de Cardozo, Morán y el propio ex Argentino de Quilmes, equipo del cual surgió. En la revancha un 0-2 para Olimpo sentenció la llave, sin embargo, el comodorense por adopción aseguró que ese plantel era “ni semi profesional” respecto a su rival que sí y aun así casi lo eliminan por un gol, solamente.

Maestro y conductor: Víctor Hugo Doria

Delio trae consigo al ex entrenador y no escatima elogios. “Para nosotros es un Maestro, lo consideramos el mejor técnico del mundo por todo lo que nos dio. Tuve la suerte de poder tenerlo seis años

“Mirá, Víctor para nosotros es un maestro. Para nosotros lo consideramos el mejor técnico del mundo a los que he dado, yo tuve la suerte de poder tenerlo en el club. Esa instancia, porque jugué gracias a él en Petro y después los Torneos Argentinos con la CAI. Eso no tiene precio para mí y yo a él lo considero ayer, hoy y siempre como el mejor técnico que tuvo Comodoro y en Taso como profesor en la parte física. Nos preparó muy bien y por circunstancias del juego tuvimos la mala suerte de quedar afuera por un gol de diferencia”, resaltó.

El mensaje al plantel que se juega todo por llegar al Regional Amateur

“Hay que estar tranquilo en la cancha, tratar de hacer lo que realmente está planteado. Y bueno, después en el juego se verá, aunque hay que tratar de dejar todo y si no se da que llegues a tu casa y al acostar la cabeza en la almohada estés tranquilo que diste lo mejor. En una instancia como esta hay que ser de corazón caliente y mente fría”, aseguró el icónico jugador al que llegó a Petro luego de que le compraran el pase a Argentino de Quilmes y que pasó por Comisión de Actividades Infantiles, Jorge Newbery, Huracán, Laprida del Oeste, Ferrocarril del Estado y Universitario.

“Si sos calentón duras muy poco. Entonces yo Siempre digo que el fútbol es para los inteligentes y no para los calentones. Entrar a la cancha y pensar en que no dejar mal al equipo, luchar hasta el final porque el partido dura 90-95 hasta el último minuto no hay que bajar la guardia. Y bueno, yo le deseo lo mejor a los chicos, que puedan lograrlo. Y agradezco al club también porque hoy estoy trabajando en las formativas”, cambia el tono con un sentimiento que lleva a fuego en la piel.

La charla se termina, su agradecimiento por preguntarle por su lugar en el mundo es sincero. Una película que ya vivió y que en un chasquido de dedos la final de este domingo ante Independiente le hace agitar el corazón, como aquellos años en los que vestía la verde y el 10 en su espalda y con el que bajo el ala de Doria, Nicolau y un grupo de 25 muchachos dejaron en lo alto al fútbol de Comodoro.

Este Petroquímica de Matus y compañía busca dar su primer paso, aunque el histórico ídolo reconozca que tras 11773 el momento siempre es hoy y pondere el trabajo hecho.