Nacho Torres: “Vamos a hacer un censo de las últimas designaciones políticas que ganan una fortuna y no van a trabajar”

Tres días después de ganar las elecciones provinciales, el gobernador electo de Chubut y senador de Juntos por el Cambio, Ignacio Torres, habló del inicio de la transición con la actual gestión, y de las primeras medidas que tiene en mente desde diciembre. Anticipó la estructura del futuro gabinete, la prioridad a áreas como Turismo, Seguridad y Energía, y la decisión de cortar con acomodos políticos y designaciones de última hora.

En diálogo con el programa de TV ‘Sin Hilo’ que se emite –en simultáneo por canal 12 y ADNSUR- Torres ratificó anuncios de campaña respecto a terminar con privilegios en el estado, y señaló que “los próximos diputados de nuestro bloque van a desistir de todos los privilegios de manera voluntaria. Cuando hablo de reasignar partidas, pienso que no puede ser que a un diputado de Rawson la Provincia le alquile un departamento en la misma ciudad: es inmoral cuando un docente gana una miseria”.

Y anticipó que “vamos a hacer un censo de muchas designaciones de cargos políticos que no van a trabajar. Tenemos casos de gente que cobra más de 1 millón de pesos y que está adscripta por ejemplo a la Legislatura de Río Negro. Chubut le paga para que trabaje en otra provincia y ni siquiera sabemos si va a trabajar”.

Explicó que esto es “por respeto a la función pública, al que tiene puesta la camiseta, al que va a trabajar todos los días y quiere sacar adelante la provincia. Es frustrante que, a días de irse un gobierno, entra uno por la ventana y gana 10 veces más que uno que trabaja todos los días. Eso está mal y hay que terminarlo. Del color que sea, así llame un correligionario, acá hay una sola vara, el que no labura, afuera”, advirtió.

Remarcó que “hay que nivelar para arriba. Los cargos políticos duran lo que dura el gobierno. No son cargos como los de planta, de muchos años, a los que hay que darles la oportunidad de jerarquizarse”, distinguió.

RECLAMO NACIONAL

Sobre su proyecto, dijo que “todo lo que pensamos en este tiempo fue en el marco de ‘ser Gobierno’. Hace 10 años que me vengo preparando para ser gobernador. Incluso pensamos un Bloque Federal en el Senado para tener capacidad de negociación el día de mañana”, repasó, y destacó “siempre quise ser gobernador y construimos un espacio político transversal para llegar y tener herramientas de negociación. Tener un Bloque propio de 7 senadores para Chubut le va a dar una centralidad importante.

Puso de relieve que “haber centralizado temas como las Hidroeléctricas o la ‘Reparación Histórica’ en materia de coparticipación federal son pasos que dimos -con anterioridad- para poder llegar con el volumen político para devolverle a Chubut lo que el Gobierno central le arrebató durante tantos años”, señaló, al tiempo que anticipó que irá con una demanda judicial por esta cuestión contra Nación.

Volvió a plantear que “Chubut le ha dado muchísimo a la Nación. Cada $100 que aportamos, recibimos $36. Toda inversión que venga a la provincia en infraestructura, ingeniería de alta escala también genera divisas para la Argentina. Sería ingenuo que el próximo presidente no entienda que para que Argentina crezca tenga que mirar al Sur”, subrayó.

En ese sentido, sobre el inicio de clases, apuntó que “en enero nosotros tenemos que garantizar que esté firmado el convenio para darle sostenibilidad a la masa salarial docente para que esté por encima de la media nacional para el salario inicial docente. Cuando hablo de sostenibilidad, me refiero a que, ante cualquier crisis, por ejemplo que el barril esté por debajo de los 100 dólares, los chicos estén igualmente en las aulas”, anunció.

“Nosotros no vamos a mendigar nada a Nación sino a recuperar lo que se le arrebató a la provincia Chubut por parte de gobiernos centralistas. De hecho, todos los impuestos que se crearon como el ‘Impuesto País’, que se creó con un título pomposo y solidario, no se coparticipa. Hay que descentralizar las arcas del Estado central”, reclamó.

TRANSICIÓN

Dijo Torres que pedirá un encuentro informal con Mariano Arcioni en las próximas horas, previo al inicio formal de la transición entre los equipos de ambos que se iniciará después de las PASO.

Aclaró que “no se va a ‘cogobernar’, los gobiernos empiezan y terminan. El Gobierno actual va a continuar hasta diciembre pero algunas cuestiones sí vamos a plantear: ningún nombramiento puede hacerse sin el aval de las autoridades entrantes, salvo algo excepcional. No va a pasar lo que ocurre en San Luis donde se están atrincherando creando fueros nuevos y organismos autárquicos”, afirmó.

“Le voy a proponer a Arcioni sentarnos de manera informal y después de las PASO ya –institucionalmente- con algunas medidas y con los intendentes electos. Hay cuestiones que tienen que ver con la sostenibilidad de la deuda pero este gobierno va a seguir hasta que termine su mandato”, reiteró.

Se mostró optimista sobre estos encuentros, al afirmar “veo voluntad, no veo ánimo de hacer alguna ‘zancadilla’, no creo que pase lo mismo que en San Luis o en otras provincias”, interpretó, ya que “ahora es momento de unir, de dedicarse a lo importante y salir de la ‘chicana’ inconducente: ahora tenemos que estar todos tirando para el mismo lado. Me animo a decir que -cuando hubo proyectos como el del dólar petrolero- el Gobernador acompañó”.

No quiso dar nombres de quiénes serán sus designados, pero dijo, “está el equipo, es gente muy comprometida, seria y responsable que obviamente deberá dialogar con el Ministerio de Economía, con el Fiscal de Estado y otros actores. Lo vamos a trabajar en conjunto y esperamos que se haga en armonía”, proyectó.

Sobre la cuestión de los números, sostuvo Torres que “hoy sabemos cuánto es la deuda en dólares pero hay una deuda flotante que desconocemos”, y destacó que “hablamos con los acreedores con anterioridad a la campaña. Antes de asumir, nosotros vamos a hacer una presentación para todos los chubutenses, para que sepan cuál es el Estado económico y financiero de la provincia, para que se entienda de manera sencilla”.

“De este modo vamos a poder garantizar la masa salarial, crear un fideicomiso de infraestructura escolar. Hay otros temas importantes que sí se pueden trabajar con anterioridad, como por ejemplo el del Hospital de Trelew, donde se puede hacer una gestión mixta con Nación”, detalló.

PERFIL PLURAL

Respecto a si hará una convocatoria amplia a otras fuerzas políticas, afirmó Torres que “soy el único gobernador hijo de la Democracia. Tengo una visión más dialoguista que otros dirigentes. Creo que hay que sumar a los mejores de todos los espacios. Hay peronistas, liberales, radicales dentro del Frente. Tenemos que resolver los problemas básicos a la comunidad”.

Indicó por ejemplo que “tengo una relación con Laura Mirantes (candidata a vicegobernadora del Plich) con anterioridad. Creo que es una dirigente valiosa y una buena persona. No le pido la ficha de afiliación a quienes pueden –eventualmente- acompañarnos en un Gabinete. Incluso hay dirigentes que estuvieron con Luque que son cuadros muy interesantes que podrían sumarse.

Remarcó que “hay intendentes muy jóvenes como Luka Jones de 28 de julio a quien vamos a ayudar y acompañar. Celebro que haya un trasvasamiento generacional y poder termina con la provincia pendular de amigo-enemigo”, manifestó.

“Si en una gestión de 4 años, podemos forjar los cimientos institucionales para que la provincia sea segura, previsible y transparente, el objetivo lo vamos a lograr. Quiero ser el Gobernador que tuvo una gestión que fue bisagra entre la desidia para pasar al desarrollo”, dijo como definición el mandatario electo.

Como objetivo, postuló “que se reconozca la austeridad, que fue un gobierno honesto y que puso a la provincia en el lugar que tiene que estar. Volver a recuperar esa centralidad que tuvo a nivel nacional y perdió hace muchos años”, adelantó.

“Estoy orgulloso de haber conformado un espacio que no es personalista. Por ejemplo, das Neves era sólo él. Nosotros tenemos a Ana Clara Romero que va a tener un futuro enorme, Matías Taccetta que va a ser un intendente de Esquel excelente y dirigentes jóvenes que se van a formar en la Legislatura. Los mejores líderes son quienes les dan respuestas a la gente”, destacó.

Producción

En materia productiva, sostuvo el gobernador electo que “una política de Estado central va a ser sostener la producción en la cuenca Senguer - San Jorge. Esto beneficia a toda la provincia porque un tercio de nuestro presupuesto depende de las regalías petroleras. Comodoro Rivadavia va a tener mucha representación.

Y sobre el valle, anticipó que “puedo garantizar que a Trelew le vamos a devolver todo lo que le quitaron, va a ser una ciudad donde se va a poder salir a la calle y estar tranquilo y tenemos un proyecto para volver levantar el Parque Industrial”, aseguró.

“Con el esquema de una sub-zona franca, las herramientas legales y el apoyo del Gobierno nacional; el Parque Industrial puede volver a ser vidriera del trabajo en la provincia y también un incentivo para que vengan a radicarse a esta zona”, fundamentó.

Sobre la situación de la pesca, dijo que las reformas que encaró el actual gobierno “van a terminar mal” porque “hay una ley que se hizo a las apuradas y de mala manera. La provincia no tuvo ningún tipo de beneficios. Esos permisos se tendrían que haber licitados como corresponde. Lo vamos a revisar, judicializar y voltear si es necesario. Voy a velar por los intereses de la provincia y no por quien recibió un permiso entregado por una Comisión”, denunció.

“No creo que haya que aumentar el esfuerzo pesquero sino hay que agregarle valor y hay que tener una mesa sectorial y el Estado en un rol ordenador”, añadió.

Mayoría oficialista

Consultado por la conformación legislativa de cuatro bloques, que tendrá una bancada mayoritaria de 16 del oficialismo, sostuvo Torres que “hay unidad y va a tener una conducción muy buena de la mano de Gustavo Menna, recuperando la esencia del Poder Legislativo. Muchas de las reformas que tenemos que hacer deben contar con un aval legislativo y él es también muy hábil políticamente para poder lograr las mayorías necesarias”.

Habló en ese sentido de transparencia y anticipó que “la Legislatura tiene que volver a trabajar en temas que le interesen a la gente, donde se pueda ver no solo la sesión por ‘streaming’ (en tiempo real), sino también el trabajo en las comisiones”, consideró.

“En todas las provincias es así, acá es todo ‘a oscuras’ y de espaldas. Hay que transparentar los procesos licitatorios y fomentar la competencia, porque cuando la hay, el Estado es más eficiente: así vamos a tener más obras, que empiecen y se terminen. De hecho, en el 90% de las provincias se utilizan los sistemas y acá seguimos ‘cosiendo’ expedientes”, lamentó.

“Está bueno que haya representación de todos los sectores (en la Cámara de Diputados). La discusión parlamentaria es donde se generan los consensos. Veo muchos proyectos mancomunados y lo he hablado con quienes lideran los sectores de la oposición”, evaluó.

Futuro gabinete

Sobre la estructura ministerial que tiene en mente, Torres dijo “parece una obviedad, pero hay que volver a tener reuniones de gabinete y reuniones interministeriales. Una vez por semana tienen que estar todos sentados a primera hora, diciendo agenda por agenda lo que tiene planificado cada ministerio. Hoy hay un manejo bastante anárquico y eso debe ser un eje ordenador”, evaluó.

“La Ley de Ministerios la vamos a anunciar en poco tiempo. Turismo va a mantener el estatus de Ministerio pero vamos a fortalecer a la Agencia Provincial de Turismo, que, nobleza obliga, fue un gran acierto de este gobierno. Y en materia turística es donde más vamos a tener inversión de shock”, precisó.

La cartera sanitaria se llamará “Ministerio de Salud y Desarrollo Humano”. No se trata de inventar la pólvora sino de recuperar un Estado que tiene que trabajar para la gente, ser ágil y con ministros empoderados”, dijo el senador de Juntos por el Cambio.

Cuestionó que “hoy uno le pregunta a una persona que camina por la calle el nombre de tres ministros actuales y no los sabe. Nuestros ministros van a estar empoderados y la gente va a tener acceso total a cuales sean las políticas de Estado”, enfatizó, al tiempo que sostuvo “a los intendentes hay que darles soluciones, los ministros tienen que estar a disposición de ellos como norma. Se atiende a todos”.

“Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad” será otra de las carteras. Habrá otra área que tendrá un rol muy importante y de inteligencia criminal que hoy no existe: volver al sistema de cuadrículas y con una relación aceitada con las fiscalías y la Procuración. Es muy importante esto último, además de trabajar en las herramientas legales necesarias para que la Justicia pueda actuar rápido”, manifestó Torres.

“Cuando hablamos de un Código Procesal (Penal) nuevo, lo cierto es que se perdió muchísimo tiempo con la Legislatura cerrada. Este será uno de los primeros temas a tratar”, puntualizó.

Energía

Anticipó además que “el Ministerio de Energía va a tener mucho protagonismo en lo que viene, hay discusiones muy interesantes como el tema de las hidroeléctricas. Hay muchos temas que se van a tratar en esta gestión y vamos a dar la pelea que no se dio”, proyectó.

“El proyecto de soberanía energética que está en Legislatura tiene sus pros y sus contras. Está el rol de Petrominera y conceptualmente todos queremos ir hacia un esquema de soberanía energética. Con todo lo que genera Chubut deberíamos tener algún beneficio, no creo que nadie esté en desacuerdo con eso”, dijo.

“Está la posibilidad de potenciar la industria electrointensiva, como por ejemplo impulsar la obra de la línea de 500Kv, hay que ser creativos pero apuntar a más infraestructura para que se produzca más. Esta última es el equivalente al Gasoducto Néstor Kirchner pero en materia energética local. Incluso, pensando en esta transición energética, Chubut va a tener un rol más que importante.

Y después en lo local, si bien el poder concedente son los municipios, vamos a auditar a las cooperativas”, explicó. “Hay casos puntuales. Cuando uno recorre ve dónde hay más quejas, y una vez que mira los números, cuando se analiza el costo operativo versus el servicio que se presta, no es tan sofisticado el análisis”, concluyó el gobernador elector, Ignacio Torres.