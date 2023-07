Torres: "Chubut tiene un nuevo gobernador y cambió su historia de una vez por todas"

El senador Nacional Ignacio “Nacho” Torres se proclamó poco antes de la medianoche como nuevo gobernador de Chubut.

"Hoy Chubut tiene un nuevo gobernador y cambió su historia de una vez por todas", aseguró el dirigente, quien dijo contar con una diferencia a favor de 5 mil votos.

Estos números que finalmente se oficializaron en horas de la madrugada con el 100% de las mesas escrutadas por el Tribunal Electoral. Aunque resta el escrutinio definitivo en la Legislatura.

Además, añadió: “Tenemos un desafío enorme en el país en caso de acceder a la presidencia un candidato de Juntos y pidió que se le devuelva a Chubut todo lo que se le arrebató".

Ana Clara Romero reconoció la derrota y admitió que "lograron equilibrar aún más la balanza"

“Está definido, tenemos las actas cargadas. El escrutinio se va a hacer igual porque corresponde por ley”, aclaró Torres al ser consultado sobre las palabras de Juan Pablo Luque, quien poco antes había manifestado que "triunfaba “por 800 votos”.

“Nos sentimos avergonzados por las cuestiones que no funcionan. No puede ser que tardemos hasta las 12 de la noche para hacer un escrutinio que los deberíamos haber tenido a los 20 minutos”, dijo.

“Quieren confundir porque no pueden entender como alguien al que ninguneaban está acá”, dijo junto a los precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

“Se les terminó la joda. A partir de hoy vamos a ir por una provincia seria”, resaltó al hablar en la puerta de su bunker. Además valoró el desempeño de Ana Clara Romero en Comodoro Rivadavia, pese a la derrota y resaltó su “coraje”.

Torres formuló declaraciones esta noche,en medio de la incertudumbre por los resultados oficiales sobre el comicio a gobernador para reemplazar al actual gobernador, Mariano Arcioni.

Los primeros resultados de la elección se conocieron pasadas las 21:00, luego de algunos minutos de demora en relación al anuncio oficial del Tribunal Electoral Provincial.

De inmediato, al conocerse los primeros datos que inicialmente dieron una ventaja de cerca de 10 puntos de Torres sobre Juan Pablo Luque, comenzaron a escucharse bombos y cánticos en el bunker oficial.

La alegría comenzó a crecer cerca de las 21:20, cuando con cerca de un tercio de las mesas escrutadas, los datos ubicaron a Torres con el 38 por ciento frente al 29 por ciento del intendente de Comodoro, con unos 7 mil votos de diferencia.

En cambio, la incertidumbre llegó cerca de las 22:00, cuando la diferencia comenzó a achicarse, y, con el 60 por ciento de las mesas escrutadas, la diferencia era de menos de 4 puntos.

Torres se dejó ver en su bunker cerca de las 23:40, en el mismo momento en el que su competidor, Juan Pablo Luque, aseguraba que aventajaba por 800 votos.

El voto de Torres

Torres, candidato de “Despierta Chubut”, fue el primero de los candidatos a gobernador que votó y lo hizo a las 9:20 horas en la Escuela N°5 de Trelew.

Torrres concurrió a votar junto a su abuelo Ricardo y su abuela Dora, que con 95 y 89 años también ejercieron su deber cívico.

Chubut fue a las urnas con más de 474 mil ciudadanos habilitados para votar en 1.416 mesas de toda la provincia.

“La participación tiene que ser alta, más allá de que hubo muchas maniobras para desalentar la participación en el voto en estas elecciones. Hoy el mayor acto de rebeldía es ir a votar”, dijo el senador nacional en ese momento.

La presencia nacional

Además, durante su voto Torres anticipó la presencia de los dos precandidatos a la presidencia, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, cuyo arribo se produjo a la ciudad de Trelew cerca de las 20:00.

Ambos precandidatos a la presidencia por el mismo espacio aguardaron en lugares cercanos al “bunker” con su gente de confianza, donde se saludaron con Torres y tomaron contacto con vecinos.

Bullrich aguardó en un hotel ubicado a unas cinco cuadras del bunker, mientras que Rodríguez Larreta, que llegó con su hermano Augusto y su también armador Eduardo Macchiavelli, aguardaron en la confitería Ború.

“Es una foto que muestra la madurez del espacio. Esta no es una elección más”, sostuvo Torres durante la mañana al referirse a la presencia de ambos candidatos y exigió: “Acá no podemos darnos el lujo de dividir. Acá no hay halcones ni palomas”.

Torres se mostró primero con Bullrich, según una foto que difundió la prensa de la precandidata y luego circuló su imágen con Larreta.