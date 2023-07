De acuerdo al relevamiento de los delegados en las escuelas, el porcentaje de votantes que sufragaron este domingo en Chubut para la elección del nuevo gobernador superaba el 65% del total que se encontraban habilitados para emitir su voto en las elecciones provinciales.

En esta oportunidad también se eligió intendentes de varias localidades, entre ellas Comodoro Rivadavia. La candidata de Juntos por el Cambio, Ana Clara Romero habló en el momento que fue a emitir el voto.

Pasadas las 00:15 de la noche, Ana Clara Romero salió en su búnker junto a Guillermo Almirón y equipo a admitir la derrota frente a Othar Macharashvili quien ganó la conducción de la intendencia por los próximos cuatro años.

Con un mensaje alentador, la candidata expresó, con un mensaje a su militancia: “confiaron, trabajaron y se rompieron el lomo. Para mí eso no tiene precio. Le agradezco a todos los que se la jugaron, al sindicato de Petroleros Privados que tuvo una amabilidad enorme y al peronismo que aceptó ser parte. Este proyecto no para de crecer y me llena de orgullo que lo hayamos podido construir de forma tan genuina porque siempre dimos la cara, explicamos porqué y nos presentamos ante los cambios re reglas”, puntualizó.

Temporal de viento en Comodoro: rutas cortadas, sin luz, casas destruidas y transporte suspendido

Respecto de una nueva derrota en su lucha por la jefatura comunal de Comodoro Rivadavia, Romero aseguró “estar sólida” y “absolutamente inquebrantable”. En este sentido, reconoció que le hubiera gustado quedarse con el triunfo, pero que pese a esto, “logramos con mucho esfuerzo equilibrar aun más la balanza”.

En este contexto, la diputada nacional de Juntos por el Cambio le envió un mensaje al oficialismo de cara al próximo periodo dentro y fuera del recinto legislativo: “ahora van a tener que debatir o debatir".

De cara a las próximas dos semanas, Romero alentó a acompañar al secretario general de Petroleros Privados y candidato a diputado nacional, Jorge Ávila: “el 13 de agosto tenemos un nuevo desafío y es el de llevar ‘Loma’ al Congreso”.

Se cortó la luz en varios barrios de Comodoro y Rada Tilly y no hay horario de normalización del servicio

Por último, aprovechó a felicitar al ganador de la elección de la ciudad con quien tuvo una competencia pareja: “felicito a Othar Macharashvili por ser el nuevo intendente de Comodoro”.

“A 40 años de democracia, hay que volver a recordar e insistir lo importante de que todos vayamos a votar, el mensaje se da en las urnas. A los comodorenses, todo mi afecto”, dijo desde la escuela N°133, en la mesa 1157 acompañada por sus hijos.