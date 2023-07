“Vamos a trabajar mucho para profundizar los cambios que tenemos pensados para la ciudad”

El intendente de Rawson, Damián Biss, expresó este lunes su satisfacción por haber sido reelecto para un nuevo mandato en las elecciones realizadas ayer domingo, así como por el triunfo de la fórmula provincial de Juntos por el Cambio integrada por Ignacio “Nacho” Torres y Gustavo Menna.

“Estamos felices por el resultado y por haber tenido la posibilidad, una vez más, de contar con el acompañamiento mayoritario de los vecinos de la ciudad para una segunda gestión”, indicó en contacto con los periodistas en la capital provincial.

Celebró además que “un día tan importante como es el de una elección, donde los ciudadanos eligen a sus representantes, haya transcurrido con normalidad”.

Dijo en este sentido estar también “muy contento” y transmitió sus felicitaciones a Torres y a Menna “por este cambio tan importante que se ha dado después de más de 20 años de un mismo signo político al frente de la provincia”.

“Que Juntos por el Cambio haya tenido esta posibilidad de generar un cambio a nivel provincial, para los intendentes que vamos a continuar a partir de diciembre realmente es muy importante”, enfatizó.

En este contexto dijo que la elección arrojó “un balance muy positivo” para Juntos por el Cambio, ya que “la mayoría de los municipios que veníamos gobernando se retuvieron y se han obtenido triunfos en otros”.

Consultado sobre el aporte de Rawson al triunfo provincial comentó: “Creo que ha sido muy importante, porque Rada Tilly, Rawson y Gaiman fueron las mejores performances de Juntos por el Cambio, las localidades que más diferencia obtuvieron”.

“La ciudad que amo”

Recordó que “en su momento, cuando definimos ir al nivel provincial con una lista única y ponernos todos a trabajar con una misma estrategia, la decisión que tomé (de ir por la reelección) se basó en que consideraba que mi aporte en la ciudad para el proyecto provincial era lo más acertado. Y creo que no me equivoqué”.

Así, agregó: “Estoy feliz por esta nueva oportunidad. Yo siempre he dicho que soy un agradecido a los vecinos de Rawson. Es una experiencia hermosa estar al frente del municipio de la ciudad que amo. Y que me hayan revalidado el acompañamiento es un orgullo enorme. Me genera el mismo compromiso con el que asumí la responsabilidad en el 2019”.

“Vamos a trabajar mucho. Y esperamos que haya un contexto un poco más favorable, que haya un poquito más de acompañamiento por parte de la economía que nos permita profundizar muchas cosas que tenemos pensadas para la ciudad”, agregó.

En este contexto, Biss manifestó: “Más allá de que no desconozco que me ha ido muy bien con las gestiones con el Gobierno Provincial y con el Nacional, tener la posibilidad de estar alineado con la Provincia y con Nación en el mismo espacio político podría ser un paso muy importante para las gestiones para Rawson”.

El mismo objetivo

En relación con el futuro próximo sostuvo: “Nosotros vamos a seguir trabajando y a convocar a todos los sectores como lo hemos hecho en 2019. Más allá de las pertenencias partidarias, cuando pasan las elecciones hay que tener la capacidad de trabajar en conjunto. Somos todos vecinos de Rawson y creo que todos tenemos el mismo objetivo”.

“Hemos sido un municipio de puertas abiertas; hemos dialogado con todos los sectores políticos, sociales, empresariales. Creo que ese ha sido el gran cambio en la ciudad, que venía muy dividida, con mucha conflictividad social producto de que durante muchos años se utilizó a la política para perseguir y para dividir”, recordó.

“Nosotros -aseveró- le dimos otra impronta a la gestión municipal. Y vamos a continuar por ese camino porque es el que nos ha permitido avanzar mucho en estos tres años. Estoy convencido de que es la hoja de ruta que debemos tener para lo que viene”, enfatizó.

“Los próximos cuatro años van a ser muy importantes para Rawson. Lo que tiene que seguir primando es esa sensación del sentido de pertenencia a la ciudad y que todos los sectores se pongan la camiseta, porque la ciudad lo necesita”, finalizó.