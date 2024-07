Este miércoles 17 de julio se celebra el Día Mundial del Tatuaje. Cabe recordar que la fecha tuvo sus inicios en Estados Unidos bajo el nombre del National Tattoo Day, sin embargo, luego se expandió en el mundo.

En tanto, el objetivo también es darle valor a la práctica del tatuaje como forma de expresión artística y cultural. En este contexto, en ADNSUR recordamos los diseños más extravagantes que los comodorenses llevan en su piel.

Uno de ellos es el que se hizo una mujer llamada Lorena quien decidió homenajear en 2020 al por entonces presidente Alberto Fernández con un impactante tatuaje en uno de sus brazos. “Buen día, no puedo creer lo que veo, ayer en Comodoro”, escribió brevemente una usuaria con la imagen del tatuaje.

En tanto, la situación no pasó inadvertida y se volvió viral en las redes sociales. Luego la protagonista, rompió el silencio y explicó su decisión. “Homenaje a mi querido presidente. Y no me importan los comentarios negativos. A mí me encanta y sé lo que está haciendo por todos los argentinos que lo pusimos ahí donde está. Lo amo”, señaló. En tanto, algunas personas confundieron el tatuaje de Alberto Fernández con Roberto Galán, locutor de radio.

Otro de los casos que tomó repercusión en la ciudad, sucedió en el año 2023, cuando un joven se tatuó al líder libertario Javier Milei. En tanto, la publicación fue compartida por su tatuador, Lucas “Chaski” Navarro, quien realizó el tatuaje y mostró su obra apuntando a que sea reconocido por el protagonista.

“Y no podíamos terminar el 25 de mayo de la mejor manera! y aunque no lo pudimos terminar y falta bastante me gusto mucho hacerlo! tratando de salir un poco de los retratos comunes hicimos algunos agregados! #planmotosierra @javiermilei ”, había publicado en su cuenta de Instagram.

Por otra parte, Karina Pérez, es otra de las comodorenses que decidió grabar en su piel algunos símbolos de la ciudad. La influencer, sorprendió a todos con su tatuaje que se viralizó en febrero de 2024, en pleno aniversario de la ciudad.

Sin embargo, la mujer explicó que hace diez años, decidió tatuarse a la ciudad. No obstante, le llevó siete sesiones de más siete horas cada una, además de varios viajes hacia Buenos Aires, donde vivía el tatuador.

“Siempre amé demasiado mi ciudad. Cuando me recibí de la secundaria, me fui a estudiar a Mendoza. Uy, ahí sufrí como un desarraigo muy heavy. Después cuando volví, que fue más o menos a mis 25, 24 años, fue que dije, ‘no, Comodoro está en mis raíces’. Yo puedo ser muy nómade, me puedo ir a vivir a cualquier otro lado, pero... Yo amo Comodoro. Y eso que no soy comodorense”, explicó la joven que aclaró que nació en Córdoba pero vino con su familia cuando tenía un año de edad.

Por último, el pasado 2 de julio de 2024, una tatuadora compartió el tatuaje que realizó a un comodorense, con sorprendente escudo de la ciudad.

La cuenta de Instagram @art.gustina.tatts compartió un posteo que muestra el tatuaje de una persona que eligió tatuarse el escudo de Comodoro Rivadavia.

"Comodoro mi país. Tatuaje cicatrizado, muchas gracias 💘🤸🏻‍♀️", escribió la tatuadora en la publicación, donde se puede ver el detallado diseño que recorre parte del brazo de quien se lo hizo tatuar. No obstante, la publicación generó debate entre los usuarios, quienes aprobaron el tatuaje y otros criticaron la iniciativa.

¿QUÉ TATUAJES SE HARÍAN LOS COMODORENSES?

Por otra parte, desde ADNSUR le preguntamos a los comodorenses qué tatuajes tienen y cuales se harían. En este contexto, un hombre sostuvo que tiene “un león, un corazón; un escorpión un delfín”. En tanto, reveló que se haría más tatuajes.

Por otra parte, un joven indicó que “No, no me gusta mucho. Me gusta dibujar, pero no me haría tatuajes porque como mi cuerpo es todo ya como limpito”.

Por otro lado, una mujer reveló que tiene “un elefante, una mariposa, una serpiente y también florcitas”. Luego, explicó que se harías el nombre de su pareja y su hija.