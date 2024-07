La situación turística en el país no es la mejor, se evidencia una caída en comparación a años anteriores y el panorama no es ajeno en la provincia del Chubut. Según indicó CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) se registró un 40% de ocupación hotelera durante el último fin de semana largo en la provincia, en el mes de junio.

En tanto, señalaron que el promedio de estadía fue 3 días. Además, los turistas llegaron desde lugares cercanos e internacionales a localidades como Lago Puelo, Puerto Madryn, Puerto Pirámides, Gaimán, Esquel, Trevelín y El Hoyo.

En este marco, ADNSUR charló con comerciantes de la zona de Puerto Madryn quienes contaron cómo viene la situación actual en el rubro y sus expectativas.

Respecto al turismo “estos últimos tiempos no ha venido, no hay turismo. Encima tuvimos la mala suerte del corte de ruta entre Comodoro y Madryn y eso afectó el fin de semana largo de junio porque se mueve mucha gente desde allá”.

“Un verano muy difícil, quedó poco resto para los que tenemos que sobrevivir el invierno con alquileres y costos elevados, pero bueno yo esperanzas tengo porque lo que es ballenas nunca falló”, señaló

Por otra parte, otro comerciante. reveló que “con respecto a lo que es avistaje de ballenas prefiere la familia que vayan los chicos y los dos padres quedarse, eso llama la atención porque antes iban los cuatro”.

Asimismo indicó que en lo gastronómico, “en vez de salir todos los días a comer, salen una vez, los alquileres temporarios se está trabajando mucho más que los hoteles, pero yo pienso que después de esta temporada de vacaciones se va a mover y vamos a andar muy bien”.

EL TURISMO EN MADRYN Y LOS DATOS DEL ÚLTIMO FIN DE SEMANA LARGO

De la misma manera, Gustavo Sastre, intendente de Puerto Madryn, explicó que durante fin de semana XL por el Día de la Bandera y el feriado puente,la ocupación turística en Madryn fue del 35%. Así lo señaló Gustavo Sastre, intendente de la ciudad chubutense quien dialogó con el programa “Me Invitó un Amigo”, que se emite en el canal de streaming SETA TV.

Sastre recordó que era un fin de semana “que teníamos expectativa” y “se prestaba para el movimiento turístico”. Sin embargo, indicó que el temporal de nieve que afectó diversas zonas de la provincia impactaron en el sector. “La condición climática que tuvimos que padecer en la provincia no fue la adecuada y creo que hizo retrasar un poco la llegada de turistas”. No obstante, señaló que “tuvimos una ocupación de alrededor del 35-38% en la ciudad”.

Asimismo, sostuvo que el movimiento en los fines de semana largo se ha visto disminuido en este 2024, en comparación con los años anteriores. En este contexto reveló que “nosotros hicimos un gran trabajo quizás y quedó muy marcado a nivel nacional durante la pandemia para poder recuperar una de las industrias más golpeadas a nivel mundial o sin duda la más golpeada como el turismo. En plena pandemia abrazado al sector privado y conteniéndolos para que no se elimine pudimos fortalecer esta industria y creció del puesto 17 al cuarto lugar en los destinos más importantes de la República Argentina, en postpandemia”, concluyó.