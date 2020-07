COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Una usuaria de Twitter de Comodoro compartió este martes la imagen del brazo de una mujer con un tatuaje del presidente Alberto Fernández y generó la comparación menos pensada en la red social del pajarito.

“🤦‍♀️ #BuenDia no puedo creeeeeer lo q veo,ayer en #Comodoro 🤦‍♀️🤦‍♀️”— Olga GarroEdlp on Twitter Link Olga GarroEdlp on Twitter

El pelo canoso peinado hacia un costado, además del similar bigote, la sonrisa y una misma expresión generó la comparación menos pensada en las redes sociales, entre el presidente Alberto Fernández y el histórico conductor de TV Roberto Galán.

El paralelismo lo originó la publicación de una comodorense en Twitter, quien subió una foto del tatuaje que se hizo otra mujer en la ciudad. “Buen día, no puedo creer lo que veo, ayer en Comodoro”, escribió brevemente la mujer con la imagen del presidente tatuada en el brazo derecho de otra mujer. Este miércoles, la usuaria de Twitter volvió a postar la imagen con el nombre de quien se realizó el tatuaje.

“@danielflopys Esta es la propietaria🤦‍♀️🤦‍♀️”— Olga GarroEdlp on Twitter Link Olga GarroEdlp on Twitter

"Homenaje a mi querido presidente. Y no me importan los comentarios negativos. A mí me encanta y sé lo que está haciendo por todos los argentinos que lo pusimos ahí donde está. Lo amo", escribió Lorena, la mujer del tatuaje.

Los usuarios de la red del pajarito no pudieron evitar la graciosa comparación entre Fernández y Galán, tal como publicó Infobae este martes.

“Roberto Galán en el corazón de los militantes”, escribió un usuario, mientras que otro redactó: “No entiendo la razón para tatuarse a Roberto Galán”.

“Yo me quiero casar, ¿y usted? Por siempre Roberto Galán en nuestros corazones”, aportaron desde otra cuenta de Twitter.

Galán nació el 21 de febrero de 1917, fue locutor de radio, conductor, publicitario, cantante y uno de los fundadores de la Sociedad Argentina de Locutores. Hasta el verano de 2000, año en el que falleció, trabajó como presentador del programa de televisión Si lo sabe, cante. En televisión también condujo Cine universal y comentó los conciertos de Andrés Segovia y Friedrich Gulda. Luego aquellos programas que lo catapultaron al éxito: Remates en TV, Compre la orquesta, Nace una estrella, Gane y aprenda y El show de Roberto Galán. En noviembre de 1971 estrenó el programa Yo me quiero casar, ¿y usted?, su mayor logro en la televisión argentina.