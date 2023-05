Un comodorense se tatuó a Javier Milei y el autor quiere que lo vea el propio político

El tatuador de Comodoro Rivadavia Lucas “Chaski” Navarro, realizó un tatuaje del dirigente político Javier Milei y mostró su obra apuntando a que sea reconocido por el protagonista, como logró tiempo atrás con Santiago Maratea.

En un posteo de Instagram publicó un video de su última obra, realizada durante el feriado patrio.

“Y no podiamos terminar el 25 de mayo de la mejor manera! y aunque no lo pudimos terminar y falta bastante me gusto mucho hacerlo! tratando de salir un poco de los retratos comunes hicimos algunos agregados! #planmotosierra @javiermilei ”, publicó.

Además, pidió “dejen su ❤️, comenten y compartan! como siempre hagamos que este tattoo llegue a la persona que tatuamos jajajaja asique etiqueten!”.

2PD2: al que no le guste que igual comenten que lo mismo me ayuda a que se viralice. PD3: el que diga que el que se lo tatuo es un b0lud@, recuerden que ustedes defienden a una persona que les robo!", agregó, defendiendo a la persona por su elección política.