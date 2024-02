Hace diez años, Karina Pérez, influencer y maquilladora profesional de Comodoro Rivadavia, decidió tatuarse a la ciudad, pero según cuenta no fue nada fácil, le llevó siete sesiones de más siete horas cada una, y varios viajes hacia Buenos Aires, donde residía el tatuador.

ADNSUR conversó con la joven artista, quien recordó que se empezó a hacer el tatuaje “a los 26 años". “Yo elegí un tatuador que la rompe. Vamos a darle créditos también al artista que lo hizo, que es un tatuador que hoy anda por Europa, viaja por el mundo. Hoy ya es mucho más inalcanzable que en ese momento”, explicó.

En ese momento, el tatuador trabajaba en Puerto Madero. “Yo tenía que viajar para hacerme las sesiones. Estuve como 2 años hasta que lo pude finalizar”, señaló.

LA IDEA DE TATUARSE A COMODORO RIVADAVIA

La influencer sostuvo “siempre amé demasiado mi ciudad. Cuando me recibí de la secundaria, me fui a estudiar a Mendoza. Uy, ahí sufrí como un desarraigo muy heavy. Después cuando volví, que fue más o menos a mis 25, 24 años, fue que dije, ‘no, Comodoro está en mis raíces’. Yo puedo ser muy nómade, me puedo ir a vivir a cualquier otro lado, pero... Yo amo Comodoro. Y eso que no soy comodorense”, relató.

Karina nació en Córdoba, pero se vino a vivir a Comodoro cuando tenía un año. “Me encanta mi ciudad, también cuando algo o alguien sabe representarnos. Me ha pasado de encontrarme, en eventos con gastrónomos, con artistas, con lo que fuera, que siente lo mismo que yo por Comodoro y que queremos enaltecerlo”, destacó.

“Dentro de mi rubro, que es el maquillaje y todo lo que hago, siempre busco representar a Comodoro. De alguna manera, dentro del ambiente del maquillaje me conocen nacionalmente y un poco también internacionalmente, y es siempre representando a Comodoro. Todos saben a quién vengo a representar”, mencionó.

SÍMBOLOS ICÓNICOS DE LA CAPITAL PETROLERA

A lo largo del dibujo tatuado, la maquilladora explicó que, “más allá de que muchos lugares son representativos de por sí, también hay muchas postales de lugares que formaron parte de mi historia. Por ejemplo, el barco que estaba abandonado en la costanera, cuando yo era adolescente la onda de ratearse a irse a ese barco que estaba en la costanera”, recordó.

Y agregó, “también está el muelle atrás de la estación Rodrigo. Era un muellecito icónico para juntarse con los amigos, como punto de encuentro. Después está el Faro San Jorge, está el Chenque, están los molinos eólicos, la Catedral”, enumeró.

“Siento que de Comodoro tiene todo. El tatuaje tiene gente pescando, tiene lobos marinos, corderos, gaviotas. Cada vez que lo ven, sobre todo cuando es verano, que empiezo a andar musculosa, lo ven, y me preguntan. Y obviamente yo, orgullosa, lo muestro. A veces se genera un poco de discusión, están los que recontra aman a Comodoro y los que por ahí dicen no, en esta ciudad de mierda no hay nada para hacer”.

Por último, la mujer que también es emprendedora local indicó cuál es su lugar favorito. “Siempre que puedo, me escapo para el mar”, concluyó.