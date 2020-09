BUENOS AIRES (ADNSUR) - Tras que se conociera que Mauro Icardi dio positivo de coronavirus, se dio a conocer que tres de los hijos de Wanda Nara también fueron contagiados.

“Los que dieron positivo de coronavirus son los hijos más chiquitos de Wanda y Maxi, Benedicto y Constantino. Valentino, el más grande, dio negativo. Juan Icardi, el padre de Mauro, dio positivo e Isabella, la nena más chiquita de Wanda e Icardi, también. Francesca, la mayor, dio negativo”, indicó Karina Iavícoli en Los Ángeles de la mañana, luego de hablar también con Maxi López sobre la situación de sus hijos.

Sin embargo, tras que se conociera esta información, Wanda decidió salir a hablar y a través de sus redes sociales llevar tranquilidad a sus seguidores.

"Estamos todos bien. Mi resultado es negativo, como el de los niños. Nuestro estado es bueno. Gracias por tanto amor y preocupación", escribió la modelo, dejando en claro que sus hijos Benedicto, Constantino e Isabella, no están contagiados de Covid-19.

LA FURIA DE MAXI LÓPEZ

Maxi López explotó contra Wanda Nara, luego de que se conociera que Mauro Icardi había dado positivo de coronavirus en plenas vacaciones en Ibiza, España.

Karina Iavícoli habló con Maxi López en Los ángeles de la mañana dio detalles de la charla. “Le pregunté si había podido hablar con la madre de sus hijos para ver cómo estaban y me contestó: ‘Estoy indignado, es una inconsciente este mujer por lo que hace. Tengo dos hijos que dieron positivo porque ella no termina de entender. Le dije que no tenía que ir a Ibiza, todos los que van allá vuelven contagiados, pero es la incoherencia de una madre. Si no lo entiende ella, ¿quién más podría entenderlo?’”, expuso.

“Esta guerra no se termina más, pero acá está la salud en juego. Él le había dicho a Wanda que no quería que fueran a Ibiza. Le pregunté cuándo fue la última vez que vio a sus hijos y me dijo que fue el 15 de agosto”, siguió Iavícoli.

“Los que dieron positivo de coronavirus son los hijos más chiquitos de Wanda y Maxi, Benedicto y Constantino. Valentino, el más grande, dio negativo. Juan Icardi, el padre de Mauro, dio positivo e Isabella, la nena más chiquita de Wanda e Icardi, también. Francesca, la mayor, dio negativo”, repasó la panelista de LAM.