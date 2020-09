BUENOS AIRES (ADNSUR) - Hernán Drago confirmó a eltrecetv.com que tiene coronavirus, luego de haberse sometido al hisopado por el contagio que se se conoció de Guido Kaczka en las últimas horas. Recordemos que el modelo trabaja junto al conductor en Bienvenidos a bordo.

"Me hice el hisopado ayer y me dieron el resultado hoy a la mañana y me dio positivo. Me siento bien de salud y de ánimo, no tengo ningún tipo de síntoma", confirmó.

"Estoy aislado desde el viernes de la semana pasada, porque yo estaba saliendo únicamente a grabar Bienvenidos a bordo y la última grabación fue el viernes de la semana pasada. Teníamos que volver a grabar este martes y fue cuando Gudio se hizo el hisopado y que le dieron el resultado positivo, por lo cual se suspendieron atuomáticamente las grabaciones", relató Drago sobre cómo se dio la situación.

Luego, Hernán Drago confirmó que de todas formas se volverá a hisopar el viernes de la semana que viene para conocer cómo sigue su salud y conocer si finalmente ya recibe el alta.

Guido Kaczka dio positivo de coronavirus. El conductor de Bienvenidos a bordo se sometió al hisopado de Covid-19 luego de mantenerse aislado por protocolo, tras la confirmación del caso positivo de su compañera radial Claudia La Gunda Fontán.

Ángel De Brito confirmó la información en Los Ángeles de la mañana: "Hablando de la radio hoy dio positivo también Gudio Kaczka. Se suma así a La Gunda Fontán, que iba a hablar con nosotros pero se siente muy dolorida físicamente".