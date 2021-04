MONTEVIDEO (ADNSUR) - Susana Giménez (77) recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus este sábado en Uruguay. La diva se colocó la vacuna de Pfizer en el Campus de Maldonado, se mostró de muy buen humor y se sacó fotos con el personal de salud.

Bajo la lluvia, la conductora llegó al Campus, hizo la fila, se vacunó y luego saludó a todo el personal médico que se encontraba en el lugar. La diva, que llegó con un outfit total black y botas altas, también se sacó fotos junto al personal mostrando su agradecimiento.

Susana había anunciado que se iba a vacunar en Uruguay tras un cambio de planes. "Iba a ir a Estados Unidos para vacunarme, pero no era fácil llegar y mejor decidí quedarme en mi casa".

Giménez se encuentra instalada en Uruguay y el miércoles pasado realizó fuertes declaraciones sobre Argentina. "Yo lo que no quiero es 'Argenzuela', eso es lo que no quiero para nada. Veo lo que pasa en Venezuela y es muy triste y veo que Argentina va a en ese camino", sentenció.

Además, Susana sostuvo que en Argentina "la gente está deprimida, sin laburo que es lo principal. No se puede vivir de un bono que te dan desde el Estado. Muchos están acostumbrados a recibir y no es así. La gente se acostumbró a que si no tiene trabajo recibe un bono".

Tras sus declaraciones, Florencia Peña e Iván Noble salieron a criticar a la diva. El líder de Los caballeros de la quema compartió las declaraciones de la conductora diciendo que no quiere vivir en "Argenzuela" y la liquidó con un comentario: "¿Y quién mierda la va a extrañar, doña?".

Por su parte, Peña sostuvo: “Ella piensa así, siempre pensó así. Tiene un pensamiento más de derecha y una la acepta así. La verdad es que Susana tiene eso, te puede decir lo que piensa y no pasa mucho”. Y agregó: “Yo la escucho y le dejo pasar todo, porque es una amiga para divertirse y porque, además, entiendo que lo que ella dice no es que no lo piense, sino que ella es así: ella dice, no piensa".

Susana también se mostró preocupada por la inseguridad que se vive en Argentina: "Cada vez que escucho que matan a alguien para robarle siento que es como si me mataran a mi".

"La inseguridad es tan terrible como el virus. Es un estado indefensión permanente que no se pueda salir o entrar de tu casa porque de repente viene alguien y se te meten", sentenció la diva.

Por ahora, Susana explicó que se quedará en Uruguay y puso en duda su regreso a la pantallas. "Tengo mi contrato firmado, pero veo que la televisión es peligrosa. Veo que a todos les agarra el virus. Si está todo bien, encantada de volver", expresó.