URUGUAY (ADNSUR) - Susana Gimenez causó una vez más polémica en las redes, al hablar sobre "Argenzuela" en relación a la situación económica y social de la Argentina.

"Me parece irreal haber vivido una época fabulosa en Argentina con mis abuelos y mis padres y la seguridad que había", comenzó "la Su" en su análisis sobre la situación política local.

Y sumó: "Cada vez que escucho que matan a alguien para robarle siento que es como si me mataran a mi. La inseguridad es tan terrible como el virus. Es un estado indefensión permanente que no se pueda salir o entrar de tu casa porque de repente viene alguien y se te meten".

En ese sentido, y consultada sobre la posibilidad de volver a la Argentina tras su traslado a Uruguay, la diva fue contundente. "Extraño un poco mi casa y a mis amigos, pero acá estoy más cómoda. Yo lo que no quiero es 'Argenzuela', eso es lo que no quiero para nada. Veo lo que pasa en Venezuela y es muy triste y veo que Argentina va a en ese camino", disparó.

"La gente está deprimida, sin laburo que es lo principal. No se puede vivir de un bono que te dan desde el Estado. Muchos están acostumbrados a recibir y no es así. La gente se acostumbró a que si no tiene trabajo recibe un bono", agregó intentando trazar un paralelismo entre ambos países.

Por otro lado, y en relación a las clases presenciales, Gimenez afirmó que "nos esperan generaciones de jóvenes que van a sufrirlo. Además dicen que los contagios en los colegios son pocos, no debería ser un problema".

Cabe destacar que ayer Susana había estado envuelta en otra polémica, luego de compartir en su cuenta de Twitter una fake new sobre Alberto Fernández, en la cual un imitador hablaba sobre "estos negros de mierda" en relación a los argentinos y la posibilidad de extender la cuarentena impuesta el pasado viernes.