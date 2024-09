Aseguran que Roberto García Moritán fue a encarar a Benjamín Vicuña por una actitud que no le gustó nada. En medio de la crisis con Pampita, se conoció un violento episodio que protagonizó el empresario con el reconocido actor.

La situación fue revelada por la periodista de espectáculos Paula Varela, quien recordó que en el contexto de una entrega de premios de los Martín Fierros 2023. En esa ocasión, el actor chileno dio un discurso tras ganar una estatuilla y sorprendió a todos los presentes, incluyendo a su expareja Pampita.

“Muchas gracias a este país hermoso, que me recibió y me dio un lugar. Me dio a mis hijos y un amor”, había expresado el actor. En ese marco, Varela reveló un detalle que nunca se había conocido hasta el momento. Roberto García Moritán explotó de furia y fue a encarar a Vicuña.

Aseguran que Roberto García Moritán le fue infiel a Pampita y revelaron quién sería la tercera en discordia

“Fue a la casa para increparlo por esto del Martín Fierro, donde le dijo un par de payasadas como diciendo ‘te vestís como un pendejo, ¿vos qué te pensás?’ para que vean que es él”.

“Obviamente Vicuña estaba defendiéndose y casi se van a las manos. La verdad es que fue un momento horrible. Para Vicuña, a partir de ahí, la relación entre ellos familiar, esta que Pampita pobre quiere mantener, quedó mal. Y por eso las fotos separados y la aclaración de que la familia son ellos dos”, concluyó.

