Este viernes, Camila Deniz sorprendió a todos al anunciar en pleno programa que se puso de novia con una participante de Cuestión de Peso.

La hermana de Thiago Medina, reconocido exjugador de Gran Hermano, reveló que comenzó un romance con Gabriela Natalie Atamián, también conocida como Natee, la bailarina que acompañó a la influencer en el reality.

“Nunca estuve con una mujer, es la primera vez. Quiero dejar algo en claro, no me gustan las mujeres pero me gusta ella. Estoy contenta, estoy feliz”, comentó con alegría.

"Me costó mucho contarle a mi familia, creo que al último fue a Thiago, no sabía cómo iba a reaccionar. Me dijo 'si vos sos feliz, mándale para adelante'", resaltó sobre la charla que tuvo con su hermano.

“No hablo de mi vida personal. Comparto lo que a mí me da y, si tengo algo con ella... Yo y ella sabemos. Nadie de este grupo tiene que opinar nada, y los de afuera menos. Porque yo sé la clase de persona que soy. No voy a hablar de mi vida privada. Estoy enamorada y estoy de novia con Natee”, sentenció Camilota.