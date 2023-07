Los premios Martín Fierro dejó varias perlitas y una de ellas fue el agradecimiento que realizó Benjamín Vicuña al ganar el premio como mejor actor, por su interpretación en la tira “El Primero de Nosotros”.

En el discurso de aceptación hizo una expresión que causó revuelo, ya que se pensó que hizo referencia a su ex pareja, Carolina Pampita Ardohain, quien también estaba en el evento junto a su actual esposo, Roberto García Moritán.

“Muchas gracias a este país hermoso, que me recibió y me dio un lugar. Me dio a mis hijos y un amor”, expresó el intérprete tras la premiación de Aptra. Sus palabras, que se volvieron virales, fueron interpretadas como un mensaje dirigido a su exmujer y madre de sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio.

El Premio Martín Fierro de Oro quedó en manos de Gran Hermano

Vicuña decidió aclarar públicamente la situación, más precisamente en el programa Cortá por Lozano: "No vamos a analizar un discurso cuando uno está arriba con mil personas que te están mirando, más la televisación... Quise decir, y aquí lo repito, que estoy muy agradecido del lugar que me han dado en Argentina. Yo sé que es difícil, pero me lo he ganado con mucho esfuerzo y sacrificio. Era 9 de julio y dije: ¿Es un país que me dio a mis hijos, el amor...', quizás me equivoqué".

Seguidamente, hizo referencia al rumor que se despertó en redes sociales y no lo evadió: "Estaba mi ex con su marido en el salón y quizás puede haber una manipulación de ese discurso o quizás estuve mal yo. Pero me refería al amor en todas las formas: en la calle, cómo la gente banca el teatro, el de pareja que lo he vivido".