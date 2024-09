En los últimos días y luego de cinco años de relación, salieron a la luz contundentes detalles de una presunta separación entre Pampita y Roberto García Moritán.

Si bien la pareja había enfrentado rumores de crisis en los últimos meses, un fuerte dato se filtró y todo apunta al final de la relación entre la actriz y el actual Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo a lo que trascendió, García Moritán habría dormido cuatro noches en un hotel, luego de que Pampita lo echara de su casa.

En este sentido, el político estuvo en el lujoso hotel Casa Lucía, ubicado en la coqueta zona de Recoleta, lugar donde habría dado la cara con un reconocido periodista.

Daniel Gómez Rinaldi por El Nueve, reveló que habló con Roberto García Moritán: “Estaba viendo el partido Boca-Racing, me dijo que estaba con su hija Ana y me desmintió la crisis. Me dijo que de ninguna manera, que no era así. Yo le dije que me enteré que fueron cuatro noches en total", inició.

"Él me dijo ‘No, no, estamos muy bien’. De hecho me dijo que esta noche se iban al cumpleaños de una pareja muy conocida. Él desmiente el rumor”, cerró Rinaldi sobre la charla que mantuvo con el funcionario.

