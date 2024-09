Este miércoles por la noche salieron escandalosos detalles que apuntarían al fin del matrimonio con Carolina “Pampita” Ardohain y Roberto García Moritán.

Según trascendio, el rumor de una crisis de pareja se habría desatado por un presunto acto de infidelidad del político a la modelo.

“Habría una tercera que viene por el lado de la Legislatura. Es el fin de la carrera política de Moritán, porque Pampita sale con el rifle y se termina Moritán para siempre”, informó Ángel de Brito en su programa LAM.

Roberto García Moritán rompió el silencio tras el rumor de crisis con Pampita: ¿Lo echaron de la casa?

“Pasaron cosas también el año pasado y ella le habría puesto un ultimátum”, respondió Yanina Latorre tras la versión del conductor.

“Le encontraron mensajes el año pasado con una periodista en pleno Bailando (América). No sé si consumaron. No voy a decir más que eso. Periodista política”, agregó.

“No sé si él sería picotero. No le gustó a ella algo que leyó en el teléfono y le dijo ‘hermano, una más y te vas’, pero ojo, por ahí hay algo más. Yo no sé qué dicen los mensajes, si no lo diría. Ella le encontró algo que no le gustó con una periodista”, concluyó la panelista.

Camilota reveló que se puso de novia con una participante de Cuestión de Peso y sorprendió a todos

Con información de TN, editada y redactada por un periodista de ADNSUR