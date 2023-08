Repudiaron el programa de Fabián Doman por burlarse en vivo de un matrimonio indígena

El tono discriminatorio e irreverente de una entrevista televisada a un matrimonio de una comunidad originaria derivó este viernes en una cadena de repudios en las redes sociales y en una reacción del Inadi y la Defensoría del Público, que advirtieron que el reportaje resultó "banalizador" y reclamaron "un trato respetuoso y sin distinciones para aportar al diálogo intercultural y plural en el país".

Los entrevistados afirmaron que las preguntas que se les hicieron tuvieron un "tono peyorativo y discriminatorio" y que están "acostumbrados a este tipo de discriminaciones".

La entrevista fue realizada el jueves dentro de un subte de la Ciudad de Buenos Aires por una movilera del programa "Bien de mañana", conducido por Fabián Doman junto a los panelistas que se encontraban en piso, por la pantalla eltrece.

¿Espera gemelos?: Daniela Celis rompió en llanto y confirmó rotundamente los rumores de embarazo

El matrimonio está formado por Kantuta Killa y Wari Rimachi, "abuelos" de la comunidad originaria Ayllu Mayu Wasi, ubicada en la localidad bonaerense de Villa Martelli. Ambos fueron abordados por la movilera mientras viajaban en la Línea D del subte porteño.

"Íbamos en el subte y esta señorita notera y el camarógrafo nos empiezan a hacer preguntas sorpresivamente. Saludamos en quechua y después tradujimos, pero no hubo tiempo para hacer esta traducción porque empezaron a reírse y a hablar en tono peyorativo, diciéndonos: - a ver cómo es la lengua del indio originario", dijo a Télam Kantuta Killa, abogada de profesión y jubilada como oficial de un juzgado nacional donde ejerció durante 30 años.

Arrancó la Expo Turismo 2023 “Comodoro Alma Patagónica” en el Predio Ferial

"Mi esposo habló de lo que es el buen vivir diciendo que es no robar, no mentir, no engañar. Son principios de nuestro pueblo. Y ahí dijeron: ´bueno, qué opinan de este programa´, y mi esposo dijo que le parecía que no estaba bien, que tenían que renovarse y que esta cultura, este respeto, había que enseñárselos a los chicos en el colegio", agregó la mujer.

Luego, la movilera les consultó de qué querían hablar y Kantuta sugirió sobre el Tercer Malón de la Paz. La notera preguntó: "¿el tercer Malón de la Paz, vienen a traer paz?".

¿Se hace cargo?: Thiago Medina rompió el silencio y habló del embarazo de Daniela Celis

La abogada asintió y agregó que cuando empezó a hablar sobre eso "me taparon la boca con otra pregunta para que no me exprese y aparte, desde el piso, (estudios del canal) ya estaban diciendo un montón de cosas altamente irrespetuosas, de bullying, discriminatorias", completó.

Luego fueron consultados por su voto: "¿Usted votó?", les consultaron. "Le digo que sí, claro que voté pero no tengo por qué decírselo, no se lo voy a decir. Y se rieron", explicó en diálogo con Télam.

"El tema de votar y de que el voto es secreto no es para reirse porque estamos definiendo el destino de un país. Ellos tratan con esa forma graciosa de dirigir la conversación hacia lo que ellos quieren, para imponer su idea, para reírse de los que pensamos. Fue todo una escena discriminatoria", aseveró Kantuta Killa.

Pescaron a Javier Milei saliendo del departamento de Fátima Florez

Fue entonces que Doman cortó abruptamente el móvil con la frase: "No me van a venir a dar clase de moral".

Los dos integrantes de la pareja afirmaron sentirse "sorprendidos", y aclararon que "no es solamente la notera que es así, sino un sector de la población que lamentablemente no comprende que hay un otro diferente, que hay pueblos preexistentes con distintos códigos, distintas formas de ser y distintos intereses. Aún así, aunque tenemos distintos valores y principios, creencias o intereses, nosotros les respetamos y en ningún momento nos dirigimos de ese modo con ellos ni estamos riéndonos como ellos se ríen de nosotros".

Preocupación por el estado de salud de Jorge Lanata tras un nuevo parte médico

Kantuta y Wari integran el Consejo de Amautas indígenas del Tawantinsuyu de Argentina y el Cosindia (Consejo de Sanadores indígenas de Argentina), entre otras organizaciones. Además, forman parte del centro cultural Waka Luna, de Villa Martelli, donde dan talleres lengua quechua, de instrumentos andinos, cursos de medicina ancestral indígena, y ofician ceremonias ancestrales.

Kantuta reiteró que "los indígenas, las indígenas, estamos acostumbrados a esta discriminación desde toda la vida. Si no es por un aspecto es por el otro, sino es por cómo nos vestimos o hablamos o por qué comemos". No obstante, "si bien está naturalizado no bajamos los brazos. Seguimos en lucha. El mensaje para la sociedad es aprender a escuchar sin prejuicios".

En ese sentido explicó que "hubiera sido bueno, que la movilera salude con 'buenos días, ¿cómo están?, ¿hacia dónde van? y, si hablábamos en nuestra lengua, que nos pregunte ¿qué lengua, qué significa? con un interés real, legítimo, el querer socializar desde el respeto. Así podemos dialogar, pero no se nos dio esa posibilidad".

"Mi vida colapsó": La Joaqui rompió el silencio, reveló detalles de su duro presente y quebró en llanto

Si bien la pareja consideró iniciar una acción legal, decidieron no hacerlo y dar mayor visibilidad a lo que está ocurriendo con el Malón de la Paz, porque "tiene que caer esa reforma anticonstitucional de la Constitución provincial de Jujuy. Los hermanos están sufriendo, llevan muchos días de acampe, preferimos apoyar eso", explicaron.

La palabra del Inadi y la Defensoría del Público

La interventora del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Greta Pena, dijo a Télam que "es importante hacer foco en la necesidad de que los medios reconozcan la existencia de las identidades indígenas sin exotizarlas ni ridiculizarlas", porque "se invisibiliza a las poblaciones originarias como parte de la ciudadanía de nuestro país y eso lleva a que cuando se comunica algo vinculado a ellos, muchas veces se haga de modo estereotipado, estigmatizante y discriminatorio".

Josefina Amado, la joven de Comodoro que escribía canciones "como un juego" y este mes lanzó su primer single "Queriendo Té"

"El trato y las opiniones de las personas deben ser respetadas sin distinciones, esta escena muestra de manera cruda como el encuentro con dos personas indígenas en un subterráneo habilita a la burla, la sorna e incluso un enojo final por sus opiniones", explicó.

"Periodísticamente, no existe ninguna intención ni de conocer o profundizar en sus respuestas, se manifiesta un profundo desconocimiento y ajenidad inaudita por su lengua, costumbres y reclamos", señaló.

"Los medios pueden contribuir al respeto y al diálogo intercultural, instancias imprescindibles para aportar la diversidad y el pluralismo en democracia. Las opiniones, lenguas y costumbres de las comunidades indígenas deben ser visibilizadas por los medios de comunicación con una manera de comunicar esta diversidad de identidades que conforman el país", concluyó.

La violenta reacción de Alfredo Casero a un fan que generó fuerte repudio en las redes sociales

La Defensora del Público, Miriam Lewin, desde la ciudad de Salta, donde coordinó este viernes un taller con comunicadores sobre el tratamiento mediático responsable de temas vinculados con los pueblos indígenas, expresó a Télam que ya recibieron más de 40 reclamos de las audiencias sobre este tema y los equipos técnicos de la Defensoría se encuentran trabajando.

"Las comunidades indígenas nos expresaron su preocupación por el contenido de un programa de televisión donde se banaliza su cultura y su lenguaje. Desde la Defensoría trabajamos también para promover los medios gestionados por las propias comunidades, para que puedan tener voz propia. Esto garantiza una comunicación democrática para toda la población, no sólo para los pueblos originarios", concluyó Lewin.