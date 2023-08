Josefina Amado, la joven de Comodoro que escribía canciones "como un juego" y este mes lanzó su primer single "Queriendo Té"

Siempre desde lo lúdico y sin perder la diversión, Josefina Amado acarició la música desde chica. A los 8 años empezó a escribir canciones en un cuaderno “con la idea de cantarlas en modo de juego”, y fue el indicio del primer interés por ese mundo entre corcheas.

“Un día me di cuenta que estaba copado tocar la guitarra que mi abuelo tenía en la pieza y ahí arranqué. Siempre me gusto cantar algo mío”, recordó la joven artista, siempre dejando que su creatividad se haga letra, historia.

Sin querer, después lo quiso ir amoldando “a algo serio”, aunque Josefina admitió que “nunca termina de ser algo serio”, y esa puede que sea la esencia de su arte.

Recordó que de chica le gustaba cantar las canciones que componía con una amiga. “A los 12 empecé a interesarme más aún". Viene de una familia en la que "siempre se tocó musica”. A los 13 empezó a tomar clases de guitarra y de canto en el Centro Cultural, y desde ese momento, su aprendizaje nunca cesó.

“A los 14 subí mi primer canción a Youtube y fue bien recibida. Dentro del mundo virtual, las redes sociales apoyaron, mis amigos, conocidos”, relató, y se fue dando una red de aguante. “Pensaba en subir canciones y más adelante llegar a algo”, sostuvo como aquel deseo de adolescente y que hoy sigue apañando.

PRIMERAS PRESENTACIONES

Aquel primer escenario se ubicó en la Escuela de Diadema, un lugar para ella conocido y de confianza. “La presentación fue en primer año, con el grupo que había en la escuela hicimos covers de Los Beatles”. Y lo recuerda así: “toda la escuela haciendo el coro de ‘hey jude’, ponele”, mencionó entre risas.

Un tiempo después, con sus propias canciones, se presentó con una banda que armó en Comodoro y tocaron en el Sótano Pub. “Hicimos mis canciones y un par de covers”, indicó.

“Siempre tuve un apoyo de gente más grande, siempre me sentí más chica, y ahora hay más jovenes que yo que me siguen, es re loco, hubo una vuelta en ‘U’ en un tiempo re cortito”, valoró.

A sus 16 años, en una noche de euforia y rock and roll, la joven cantante disfrutaba de un show en El Sótano Pub, cuando fue invitada a cantar “Qué vas a hacer tan sola hoy”, junto a la banda de rock nacional, Viejas Locas.

“Fue una experiencia re linda, están acá y yo estoy acá con ellos -pensaba en ese instante-. Era una cuestión de historia, adrenalina, la gente, la vibra", recordó.

INFLUENCIAS

Josefina considera que “una influencia directa” fueron Los Beatles. “Desde chiquita me abrazaron, la primera canción que toqué fue una de ellos. En la adolescencia, "fue Charly García, y un monton de artistas del rock”, destacó. Pero siente que La máquina de hacer pájaros, Serú Giran, Sui generis, hicieron lo suyo en ella.

“Mi admiración con Charly está ligada con lo que es la historia en general de la humanidad, y de Argentina. Por él llegué a La Noche de los Lápices, por ejemplo. Está mezclado lo que es nuestra historia y la música. La época que no viví, pero que me marca por el poder que tiene el arte. La música es esa manera de poder transmitir todo”.

“Lo veo explícito. Siento que me representa ese lado que todos tenemos de nuestra historia argentina y personal de cada uno. No lo viví y me llega a través de Charly”, expresó.

“QUERIENDO TÉ”

El pasado 18 de agosto, la canción Queriendo Té, vio la luz en todas las plataformas. Se trata de un adelanto del próximo disco.

Sin embargo, su primer canal de difusión fue Youtube. Aquel primer acercamiento al público, y el lugar donde la conoció mucha gente.

Un equipo de producción y una red de artistas locales

En relación al productor musical comodorense y artista de la ciudad, Raybet, que trabajó con ella en el primer single, recordó:

“A Raybet y a todo el colectivo musical los conocí en 2017, los iba a ver y los tenía de vista. Con el tiempo, Gaby Caniza me fue a ver un show (Sótano) y de ahí tuvimos contacto, fue el pie a conocer a Raybet en persona, y tenerlo como productor”, explicó Josefina.

Él se ofreció a producirla, y ella no dudó en contestarle que sí. “Yo de producción sé poco y nada, aprendí un montón con esta experiencia de producir un primer disco”, sostuvo. Y agregó, “ahora lo profesionalizamos, pero en 2020 había subido el tema con guitarra y voz, cantando sola en mi pieza al canal de Youtube”, recordó la joven, y hoy aquella canción llegó a la plataforma de Spotify.

Queriendo Té, además, se encontrará en el próximo disco, que va a contener un total de siete canciones. “No la había seleccionado para que esté en el disco, y terminó dando un resultado re lindo, siento que este tema me permite salir un poco de lo que vengo haciendo”, reveló Amado.

Expandirse en la guitarra, “crear mucha más melodia”. "Pudimos encarar e interpretar la canción y llevarla para ese lado. Hacemos un equipo piola", relató Josefina, satisfecha del resultado de este tema.

En relación al próximo disco, la joven anticipó que “puede llegar a estar para fin de año o principio del año que viene”, concluyó.