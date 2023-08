¿Se hace cargo?: Thiago Medina rompió el silencio y habló del embarazo de Daniela Celis

El pasado jueves, Daniela Celis confirmó su embarazo y reveló entre lágrimas que espera gemelos desde el programa de streaming Fuera de joda, que tiene junto a otros ex Gran Hermano 2022.

Sin embargo, en las últimas horas y posterior al anuncio, las redes sociales se vieron invadidas por fuertes rumores de separación entre “Pestañela” y Thiago Medina, el futuro padre.

Marcela Tauro confirmó en Intrusos, América Tv, que el joven de González Catán “no estaba muy contento con la noticia” y Celis aclaró en al aire en el ciclo de streaming que hace unos días está viviendo con su hermana y no con su novio.

Ante esta situación y quedando en el ojo de la tormenta, Thiago Medina se mostró cansado de todos los comentarios en las redes. “Nosotros estamos juntos como pareja, todo el día hablo con ella, siempre estoy pendiente”, comenzó hablando en su cuenta de Twitch,

¿Espera gemelos?: Daniela Celis rompió en llanto y confirmó rotundamente los rumores de embarazo

“Me molesta que salgan a hablar boludeces, que salgan a decir cosas que nada que ver, o gente que saca no sé de dónde supuestas informaciones y siempre quieren hacer quedar mal a alguien”, agregó.

“¿Por qué no se fijan en la vida de ellos? Eso es lo que más me molesta, porque yo ahora tuve que salir a hablar porque me estaban hablando por todos lados, pero yo no quería salir a hablar porque yo me siento cómodo con Dani y porque yo estoy recontento con ella”, lanzó contundentemente.