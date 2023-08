Ximena Capristo reveló detalles de cómo está Silvina Luna después de dar positivo de coronavirus

Después de conocerse que Silvina Luna se había contagiado de coronavirus este martes, la situación de la modelo se tornó más compleja en terapia intensiva y preocupó a muchos seguidores.

Quien salió a hablar para contar algunos hechos fue su amiga y artista, Ximena Capristo, que reveló detalles de su momento actual en un reconocido hospital privado de Capital Federal.

“Lo que pasa es que él quiere blindar todo, por la cuestión de que ella está un poquito mejor, como que todo sube y baja. No se puede dar un parte diario porque no es siempre lo mismo”, señaló Capristo en LAM, el programa que dirige Ángel de Brito, después de contar por qué la hermana de Silvina no brinda más información.

Con más detalles al respecto, la artista contó: “dentro de su cuadro, está mejorando día a día y lo que dijo Taboada del COVID y demás, que salió de la fuente del Hospital Italiano, yo tengo entendido de que ella está vacunada y demás, como que también es algo leve. (...) No es que la empeoró”, reveló.

“Igual en ese estado, es una complicación más”, dijo. “Son todas complicaciones, también estar tantos meses adentro de un hospital también es una complicación”, lamentó la artista.

Yanina Latorre aprovechó para replicar los dichos de Fernando Burlando, abogado de Silvina, que había planteado que no era posible que ella viva en un sanatorio. A lo que Capristo sostuvo: “imaginate que a ella le hacen diálisis. Cuando le hacen eso, ella se siente re bien”, aseguró.

Silvina Luna permanece internada en el Hospital Italiano desde hace varios meses debido a que necesita un trasplante de riñón. En las últimas semanas, su cuadro fue variando, llegando a estar con serias complicaciones en terapia intensiva.