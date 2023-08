¿Espera gemelos?: Daniela Celis rompió en llanto y confirmó rotundamente los rumores de embarazo

Hace algunas semanas, comenzó a circular el rumor de un posible embarazo de Daniela Celis con Thiago Medina pero en las últimas horas se confirmó la verdad.

Durante una transmisión en stream, Pilar Smith reconoció el momento donde dio la primicia en redes sociales y decidió consultarle si era cierto: “Yo te quiero pedir disculpas si te hice daño con eso, pero más allá de todo, me gustaría que compartas si es verdad que estás embarazada”.

Fue entonces que la joven de Moreno respondió: “Primero voy a empezar contando cómo fue todo lo que pasó. Se viralizaron muchas cosas y algunas no quería que se viralicen. Me re duele”.

A partir de ahí agregó ya algo acongojada: “Primero voy a empezar contando cómo fue todo lo que pasó. Se viralizaron muchas cosas y algunas no quería que se viralicen. Me re duele”. Tras decir eso, la joven no soportó mas la angustia y mientras se quebraba comentó: “No puedo, chicos. La gente me está tirando amor y cosas lindas, pero no puedo”.

Lo confirmó

Durante el programa de streaming que conduce junto a Nacho y La Tora, Daniela se tranquilizó, volvió y habló de sus sueños. "Es difícil que la vida te cumpla todo lo que vos quieras y lo estoy teniendo. Pero sí, voy a ser mamá", aseguró Dani, recibiendo todo el cariño de Nacho Castañares y Lucila “La Tora” Villar.

“No me encontré con uno, me encontré con dos. No van a ser mellizos, van a ser gemelos, dos iguales”, continuó Pestañela. “Estoy muy contenta. De chica decíamos en mi familia quién iba a tener gemelos y los voy a tener yo. Siempre dije que quería ser madre joven", completó la ex GH.

"La ecógrafa me dijo 'son dos' y pedí verlos. Eran gemelos y me puse a llorar. Obvio que son de Thiago, nadie me lo preguntó", declaró Dani entre risas. Uno de los gemelos podría llamarse Ivo, pero el otro nombre aún no está confirmado.