CAPITAL FEDERAL - En la tarde del sábado se conoció la noticia del fallecimiento de la actriz argentina Ana María Casó. Tenía 83 años -iba a cumplir 84 el próximo 8 de mayo- y construyó una destacada trayectoria en el teatro independiente y comercial, el cine y también en la televisión. Fue encontrada en su domicilio sin vida, pero aún se desconocen los motivos y las causas de su muerte.

“Despedimos con dolor a la actriz Ana María Casó. Su destacada trayectoria incluye trabajos en teatro, TV y cine. Fue dirigente de nuestro sindicato, al que estaba afiliada desde 1969. Nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos, acompañándolos en este duro momento”, se anunció desde la cuenta de Twitter de la Asociación Argentina de Actores.

“Como dirigente de la Asociación Argentina de Actores formó parte de la Secretaría Gremial y la Secretaría de Actas y Prensa durante las presidencias de Jorge Rivera López. Fue una de las creadoras de la Comisión de Derechos Humanos del sindicato”, ampliaron en un comunicado.

El teatro fue el ámbito en el que más trabajó y se lució tanto en el circuito independiente como en el comercial. En 1981, fue miembro fundadora de Teatro Abierto -aquel movimiento cultural que se opuso a la última dictadura cívico-militar argentina en pleno terrorismo de estado-. Diez años más tarde, también participó de la génesis del Encuentro Mujer y Teatro de Buenos Aires.

Entre las obras en las que actuó se pueden enumerar a Milagro en Hollywood, Contra la Seducción, Doña Flor y sus dos maridos, La gata sobre el tejado de zinc caliente, El burdel de París, Ceremonia secreta, Mamá es una estrella, Jettatore!, Qué fue de Betty Lemon, La que besó y la que no besó, Don Chicho. Como directora teatral, presentó Fridas, Sesión de gimnasia, además de muchos unipersonales. Con varios de estos espectáculos, realizó giras por el interior del país y también visitó el exterior: Uruguay, Venezuela, Israel, Colombia, Cuba, Estados Unidos y Suecia.

En cuanto a su labor televisiva, se incluyen títulos como Rosa de lejos, María de nadie, Yolanda Luján, Profesión: Ama de casa, Clave de sol, Extraños y Amantes, Cebollitas, Muñeca Brava, Hospital Público, Resistiré, Padre Coraje, Amor en Custodia, Mujeres Asesinas, Un Cortado: historias de café, Media Falta, Sos mi Vida, Tinta Argentina, Amas de Casa Desesperadas, entre muchos otros.

También se destacó en cine participando de películas como El gallo ciego, Casi no nos dimos cuenta, La teoría del autor, Jettatore!, Los amores de Laurita, Los espíritus patrióticos, Correccional de mujeres, La revelación, Placer sangriento y Chiquilines.

“En 2003, la Asociación Argentina de Actores y el Senado de la Nación le entregaron el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable. En 2019 recibió su medalla por 50 años de afiliación al sindicato en el marco de los Premios Podestá y la Fiesta del centenario del sindicato realizada en el Palacio San Miguel”, destacó la Asociación Argentina de Actores en el citado comunicado.

“Me aburre mucho el teatro naturalista, de los ’60 argentino. Me aburre muchísimo. Me gusta más el grotesco, el sainete, lo musical. Y para eso no me convocan. Y si no me convocan ahora, decidí que cuando me convoquen para un personaje como el que quiera hacer, lo voy a hacer. Uno hace pausas en su vida y yo tengo contabilizados 60 y pico de años de teatro. Una pausa no viene mal”, dijo Casó en 2018, en una entrevista realizada en el programa radial El Sube y Baja, a propósito de un descanso que se había tomado de las tablas.

