MIAMI (ADNSUR) - Luego de haber logrado recaudar casi dos millones de dólares para pagar el tratamiento de Emmita, una beba de once meses que tiene Atrofia Muscular Espinal, el influencer Santiago Maratea compartió con sus seguidores la curiosa historia de su encuentro con la actriz Lali Espósito en Miami.

"Les quiero contar lo que me pasó ayer, es increíble. No la voy a hacer muy larga, porque es un historia que si quiero te la cuento en seis horas, pero la voy a contar en dos minutos", abrió el relato Maratea.

"Ayer estaba con una piba que conocí acá, sentado en una fuente random en Miami, hablando de la vida. Hasta ahora, todo muy normal. Nos ponemos a hablar de Lali Espósito y yo jodiendo le digo 'yo tengo una historia con Lali pero ella no tiene una historia conmigo. Yo y Lali conectamos pero ella no lo sabe, no me registra'", continuó.

A través de sus historias de Instagram el influencer detalló cómo le contaba a Joaquina, la mencionada chica, su historia con Polka.

"Estoy contando esto y escucho 'Hola, Santi'. Giro así: Lali apareció de la nada. No hay remate. Nos ponemos a charlar, 'qué hacés acá, dónde estás parando'. Y me dice '¿Estás para una birra?'. Nos paramos, caminamos, nos sentamos en el bar los tres y nos tomamos una birra", sumó.

En medio del relato, Maratea agrega: "No va que me llega un mensaje de Nicki Nicole y me dice de juntarnos a la noche con el Biza (Bizarrap). La miro a Lali, '¿te copa?'"

"Así es como llegué a las 7 de la mañana a mi casa y me quedé mirando el mar", cerró.